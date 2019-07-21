İstanbul Fatih'te, geçtiğimiz 18 Haziran'da Molla Gürani Mahallesi'nde akılalmaz bir hırsızlık olayı meydana geldi. Mahallede bulunan bir işyerine gelen Ümit D. (27) ve İlker D. (21) işyerinin kepengini demir kesme makasıyla keserek, içeriye girdi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

DHA'daki habere göre şüpheliler içeride bulunan televizyonu alarak, kaçtı. Şüphelilerin kepengi keserek içeriye girmeleri ve televizyonu çalarak kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

AYNI YERİ DAHA ÖNCE DE SOYMUŞLAR

Kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler, 26 Haziran'da Kızılelma Caddesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin 16 Haziran'da yine aynı işyerinden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Ümit D. (27) ve İlker D. (21) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.