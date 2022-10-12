Otobüs şoförü yolcuya yumruk savurdu

İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen olay öğlen saatlerinde Fatih Pazartekke otobüs durağında yaşandı.

İddiaya göre, İETT otobüsüne binen bir yolcu şoföre Cevizlibağ'dan geçip geçmediğini sordu. Şoförün görmüyor musun, orada yazıyor şeklinde tepki gösterdiği yolcu cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı.

Kayıt aldığını gören şoför de yerinden kalkarak yolcunun üzerine yürüdü. Şoför, yumruklar savurduğu yolcuyu araçtan indirip yoluna devam etti. Yumrukların hedefi olan yolcu tüm yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Olaya karışan şoförle ilgili açıklama yapan İETT Genel Müdürlüğü şoförün sertifikasının iptal edildiğini duyurdu. İETT'ye ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yolcuya yönelik kaba davranışta bulunan Özel Halk Otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilmiş; şoför, toplu taşıma araçlarını kullanmaktan men edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.