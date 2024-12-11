Fatih'te metruk bina çöktü
Fatih'te, 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Çökme nedeniyle 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi
Giriş: 11.12.2024 - 00:57 Güncelleme: 11.12.2024 - 01:06
İstanbul Fatih Balat Mahallesi Atgeçmez Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Boş olduğu öğrenilen binanın bitişiğinde bulunan 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerin çöken bina ile ilgili çalışması devam ediyor.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.
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