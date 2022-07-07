Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Fatih'te evlat dehşeti! Yaşlı annesini bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'un Fatih ilçesinde kan donduran bir cinayet yaşandı! Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kadın, 81 yaşındaki annesini bıçaklayarak öldürdü

07.07.2022 - 00:34 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih'te evlat dehşeti! Yaşlı annesini bıçaklayarak öldürdü
Evlat dehşeti! Yaşlı annesini bıçaklayarak öldürdü
0:00 / 0:00
AA

İstanbul Fatih'te annesini bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Şehremini Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi’ndeki apartmanın en üst katından gelen gürültüleri duyan apartman sakinleri, polise ihbarda bulundu.

Söz konusu adrese gelen polis ekipleri, evde N.Ö'nün (81) bıçak darbesiyle öldürüldüğünü tespit etti. Yaşlı kadının katil zanlısı olarak 55 yaşındaki kızı Ü.A.D gözaltına alındı. AA'nın haberine göre; zanlının psikolojik rahatsızlığı olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öğrenildi.

N.Ö'nün cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet! Doktoru vurdu, intihar etti!
Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet! Doktoru vurdu, intihar etti!
Elektrik akımına kapılan kişi kurtarılamadı
Elektrik akımına kapılan kişi kurtarılamadı
Hakkari'de askeri araç devrildi: 1 şehit
Hakkari'de askeri araç devrildi: 1 şehit

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.