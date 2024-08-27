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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih'te bina çöktü! Genç kız alt kata düştü | Son dakika haberleri

        Fatih'te binada çökme meydana geldi: 4. kattaki genç kız alt kata düştü

        Fatih'te bir binanın içerisinde çökme meydana geldi. Binanın 4. katının tabanında meydana gelen çökme sonucu bir genç kız, alt kata düşerek yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 22:11 Güncelleme: 27.08.2024 - 22:11
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        Fatih'te bina çöktü! Genç kız alt kata düştü
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        İstanbul'un Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın içinde akşam saatlerinde kısmi çökme meydana geldi.

        Binanın 4. katının tabanında meydana gelen çökme sonucu E.M. isimli genç kız, evinden alt kata düşerek yaralandı. Yaralı kız sağlık ekiplerince ambulans ile hastaneye kaldırılırken, çöken bina ve yanında bulunan 2 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi.

        3 binadan toplam 35 kişinin tahliye edildiği kısmi çökmeye ilişkin ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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