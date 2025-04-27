Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, 5-1 yenildikleri Galatasaray maçının ardından kaleci Berke Özer'in transfer durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Galatasaray maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"ÜZÜLDÜK AMA SORUN YOK"
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki basın toplantısında tribünlerdeki olaylara dikkat çeken Kulaksız, "Tribünlerde nahoş olaylar oldu. Biz daha önce burada Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de misafir ettik. O maçlarda da nahoş tezahürat yapıldığında da müdahil olduk. Bugün de aynı şekilde müdahil olduk. Üzüldük açıkçası ama sorun yok. Biz onu hallederiz." ifadelerini kullandı.
"OYUN OLARAK SÖYLEYEBİLECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK"
Kulaksız, böyle bir skor beklemediklerini belirterek "Daha dişe diş, başa baş mücadele edebileceğimizi düşünüyorduk. Puan alabileceğimizi düşünüyorduk. Şansız bir gol yedik. Arkasından 2-0 oldu. Sonrasında oyuna tutunmaya çalıştık ama koptu. Sezonun genelinde Arda hocamız ve takımımızla gurur duyduğumuzu ifade etmiştim. Bu akşam üzüntülüyüz. Bizim adımıza kötü bir akşam. Oyun olarak söyleyebileceğimiz bir şey yok. Daha iyi mücadele edebilirdik. Hafta içi arkadaşlarımızla bu maçın önemini konuştuk. Çünkü Avrupa kupalarına katılma hedefimiz vardı. Buradan alacağımız 1 ya da 3 puan bizi hedefimize biraz daha yaklaştıracaktı." ifadelerini kullandı.
TRANSFER YASAĞI
Transfer yasağına dair de bilgi veren Kulaksız, "UEFA'dan bir yazı geldi. 160 bin avro olarak gerekli ödemeyi yaptık. UEFA'nın mayıs ayı bülteninde Eyüpspor'un cezasının kalktığını görebilirsiniz." diye konuştu.
BERKE ÖZER'İN TRANSFER DURUMU
Kaleci Berke Özer'in transfer durumuyla alakalı da Kulaksız, "Transfer dönemi devam ederken bu konulara en doğru cevapları vermeye çalıştık. Sezon sonu gelen teklifleri değerlendireceğiz. Şu anda bir transfer süreci yok. Eyüpspor'un şu an Avrupa hedefi var. Oynayacağımız müsabakalar var. Şu an odak noktamız bunlar." ifadelerini kullandı.