Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması!

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Galatasaray maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki basın toplantısında tribünlerdeki olaylara dikkat çeken Kulaksız, "Tribünlerde nahoş olaylar oldu. Biz daha önce burada Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de misafir ettik. O maçlarda da nahoş tezahürat yapıldığında da müdahil olduk. Bugün de aynı şekilde müdahil olduk. Üzüldük açıkçası ama sorun yok. Biz onu hallederiz." ifadelerini kullandı.

"OYUN OLARAK SÖYLEYEBİLECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK"

Kulaksız, böyle bir skor beklemediklerini belirterek "Daha dişe diş, başa baş mücadele edebileceğimizi düşünüyorduk. Puan alabileceğimizi düşünüyorduk. Şansız bir gol yedik. Arkasından 2-0 oldu. Sonrasında oyuna tutunmaya çalıştık ama koptu. Sezonun genelinde Arda hocamız ve takımımızla gurur duyduğumuzu ifade etmiştim. Bu akşam üzüntülüyüz. Bizim adımıza kötü bir akşam. Oyun olarak söyleyebileceğimiz bir şey yok. Daha iyi mücadele edebilirdik. Hafta içi arkadaşlarımızla bu maçın önemini konuştuk. Çünkü Avrupa kupalarına katılma hedefimiz vardı. Buradan alacağımız 1 ya da 3 puan bizi hedefimize biraz daha yaklaştıracaktı." ifadelerini kullandı.

TRANSFER YASAĞI

Transfer yasağına dair de bilgi veren Kulaksız, "UEFA'dan bir yazı geldi. 160 bin avro olarak gerekli ödemeyi yaptık. UEFA'nın mayıs ayı bülteninde Eyüpspor'un cezasının kalktığını görebilirsiniz." diye konuştu.