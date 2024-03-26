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        Haberler Yaşam Fatih Kısaparmak kimdir, kaç yaşında? Fatih Kısaparmak'ın hayatı ve biyografisi

        Fatih Kısaparmak kimdir, kaç yaşında? Fatih Kısaparmak'ın hayatı ve biyografisi

        Fatih Kısaparmak, 1961 yılında Elazığ'ın Maden ilçesinde dünyaya gelmiştir. Annesi Yıldız Hanım emekli bir ilkokul öğretmeni iken, babası Necip Bey ise çeşitli görevlerde bulunmuş bir bürokrattır. Necip Bey, ortaokul ve öğretmen okulu müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, ortaöğretim genel müdürlüğü ve bakanlık teftiş kurulu başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuş ve ayrıca beş adet basılı eseri bulunan bir bürokrattır. Peki, Fatih Kısaparmak kimdir? Fatih Kısaparmak nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 09:08 Güncelleme: 26.03.2024 - 09:08
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        Fatih Kısaparmak kimdir?
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        Fatih Kısaparmak, eğitim hayatına temel eğitim döneminde başlamış ve Ankara Devlet Konservatuvarı ile TRT Ankara Radyosu'nda müzik alanında eğitim almıştır. Ayrıca resim çalışmaları için Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde bulunmuştur. Öğrencilik yıllarında Tasvir Gazetesi için TBMM foto muhabirliği yapmıştır. Üniversite yıllarında ise çeşitli edebiyat-sanat dergilerinde şiirleri, röportajları ve araştırmaları yayımlanmıştır. Bilimsel çalışmaları arasında "Dil Folkloru Açısından Harput Ağzı" isimli inceleme ve derlemeleri ile "Ve Ağır Sevdam" adını taşıyan bir şiir kitabı bulunmaktadır.

        Profesyonel müzik kariyerine 1985 yılında başlayan Fatih Kısaparmak, ilk çalışması olan "Kilim" ile büyük bir kitleye ulaşmıştır. Daha sonra ürettiği 15 müzik albümü ve 200'den fazla beste ile tanınmıştır. "Çağdaş Ozan", "Bay Kilim" ve "Türkü Baba" gibi isimlerle de anılmıştır. Sanatçı, "Grup Kilim" ve "Grup Mozaik" adlı iki ayrı konser orkestrası kurmuş ve birçok sosyal sorumluluk projesinde yer almıştır. Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede konserler vermiş ve Türkiye'nin önde gelen kurumları tarafından 70'e yakın ödüle layık görülmüştür. Fırat Üniversitesi Senatosu tarafından 2000 yılında halk müziğine ve folklora katkılarından dolayı Fahri Doktora unvanı verilmiştir. Peki, Fatih Kısaparmak kaç yaşında? İşte Fatih Kısaparmak hayatı…

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        Fatih Kısaparmak Hayatı

        63 yaşındaki Fatih Kısaparmak, sanat yaşamına temel eğitim döneminden itibaren müzik ve resim alanlarında adım atmıştır. Ankara Devlet Konservatuvarı ve TRT Ankara Radyosu'nda müzik eğitimi almış, aynı zamanda Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde resim çalışmalarında bulunmuştur. Öğrencilik yıllarında Tasvir Gazetesi için TBMM foto muhabirliği yapmış ve üniversite döneminde Varlık dergisi başta olmak üzere çeşitli edebiyat-sanat dergilerinde şiirleri, röportajları ve araştırmaları yayımlanmıştır. Bilimsel çalışmaları arasında "Dil Folkloru Açısından Harput Ağzı" adlı çalışması ve "Ve Ağır Sevdam" adını taşıyan şiir kitabı bulunmaktadır.

        1985 yılında besteci, söz yazarı ve yorumcu olarak profesyonel müzik yaşamına adım atan Fatih Kısaparmak'ın ilk çalışması olan "Kilim" büyük kitlelere ulaşmıştır. Müzik kariyerini 17 müzik albümü ve 200'den fazla beste ile sürdüren Kısaparmak, "Çağdaş Ozan", "Bay Kilim" ve "Türkü Baba" gibi isimlerle de tanınmıştır. Sanatçı, "Grup Kilim" ve "Grup Mozaik" adlı iki ayrı konser orkestrası kurmuş ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır. Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede konserler vermiş ve 70'e yakın ödüle layık görülmüştür. 2000 yılında, halk müziğine ve folklora katkılarından dolayı Fırat Üniversitesi Senatosu tarafından Fahri Doktora unvanı verilmiştir. Ayrıca Malatyaspor ve Elâzığspor'da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş, İstanbul-Elâzığ Kültür Vakfı'nda kurucu üye olarak yer almış ve Elâzığlılar Dayanışma Derneği'nde yönetici ve genel sekreter olarak çalışmıştır.

        Fatih Kısaparmak, sadece sanat kariyeriyle değil, sosyal sorumluluk projelerine olan katkılarıyla da dikkat çekmektedir. Özellikle depremzedeler ve dezavantajlı gruplar için düzenlenen yardım konserleriyle toplumsal dayanışmayı güçlendirmiştir. Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede konserler vererek Türk müziğini ve kültürünü uluslararası platformlarda da temsil etmiştir. Elâzığ kökenli olan Kısaparmak, köklerine bağlılığını ve kültürel mirasını yaşatma konusundaki çabalarıyla da tanınır. İstanbul-Elâzığ Kültür Vakfı'nın kurucu üyeliği ve Elâzığlılar Dayanışma Derneği'nde görev alması, bu yöndeki çabalarının önemli bir göstergesidir.

        Sanat yaşamı boyunca besteleriyle, yorumlarıyla ve sosyal sorumluluk projeleriyle insanların hayatına dokunan Fatih Kısaparmak, halk müziği ve folklorunun yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına büyük katkı sağlamıştır. O, sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda kültür elçisi ve toplumun önemli değerlerinden biridir.

        Albümleri:

        • Kilim (1987)
        • Yarına Kaç Var - Bekle Küçüğüm (1989)
        • Cemre Düşünce (1990)
        • Güneşi Biz Uyandırdık (1991)
        • Portakal Çiçeğim (1992)
        • Hoşçakal (1994)
        • Mozaik 1 (1995)
        • Mozaik 2 (1996)
        • Dicle'nin Oğlu (1996)
        • Olur Mu Böyle Hasan (1998)
        • Mor Salkımlı Sokak (1999)
        • ve Senin Şiirlerim (1999)
        • Bu Dağ Ne Rüzgarlar Gördü (2000)
        • Vay Benim Hayallerim (2001)
        • Sevdaysa Sevda, Kavgaysa Kavga (2003)
        • Ben İki Kere Ağladım (2004)
        • Belki Dönemem Anne (2007)
        • Aşk Ve Özgürlük İçin (2009)
        • Sonsuza Kadar (2013)
        • Belki Dönemem Anne (2018)
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