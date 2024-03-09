Fatih Karagümrük'te Şota Arveladze görevinden istifa etti!

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Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'a 5-1 yenilen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Maçın ardından açıklamalar yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Çok kısa oldu. Burada oynamak her zaman zor. iyi başladık ama kötü bitirdik. Bu kadar zor deplasman olmasına rağmen güvenerek geldik. iyi bir hafta da geçirdik ama sahada her şey kötü oldu. Bu kadro böyle olmamalı. Bu kadrodan daha fazla beklenti var. Benim için de beklentiler az oldu. Oyuncular da cevap verebilirdi. Sevdiğim bir kulüp. Görevi bırakıyorum. Kalan 9 maçta çok zor dönem var. Değişik bir hava gelmeli. Üzgünüm. Beklemediğim bir gün oldu. Bunu yapmak zorundayım." dedi.

Bırakma nedeniyle ilgili Şota, "Bazen yüzlerin değişmesiyle de bir fark oluyor. Geçen hafta Trabzonspor 3-0 mağlup oldu ama bir şey değişmedi. Bu takıma ve kulüplere saygı göstererek doğru bir zamanda bu kararı aldığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.