Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Trabzonspor
        TS
        23
        Fenerbahçe
        FB
        22
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Samsunspor
        SAMS
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük'te Marcel Licka ile yollar ayrıldı - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük'te Marcel Licka ile yollar ayrıldı

        Fatih Karagümrük Kulübü, teknik direktör Marcel Licka ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 17:03 Güncelleme: 31.10.2025 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de ayrılık!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

        Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa