Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 0-3 (MAÇ SONUCU)
Gaziantep FK, Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Ligde 4 maç sonra kazanan Güneydoğu ekibine galibiyeti getiren golleri Draguş, Gradel ve Nkoulou kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Gaziantep FK 3-0'lık skorla kazandı.
Güneydoğu ekibine galibiyeti getiren golleri 27'de Draguş, 49'da Gradel ve 87'de Nkoulou kaydetti.
Ligde 4 maç aradan sonra galip gelen Gaziantep FK puanını 19'a çıkarıp tehlikeli bölgeden uzaklaşırken,
Üst üste 3. yenilgisini alan Karagümrük ise 17 puanda kaldı.