Lig'de 96 puanla lider konumda bulunan Galatasaray, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Ligin en az gol yiyen takımı olan sarı-kırmızılılar, kalesinde 22 gol yerken rakip fileleri 86 kez havalandırdı. Son üç maçında 13 gol atan Galatasaray kalesinde ise 2 gol gördü. Peki, futbolseverler tarafından merakla beklenen Fatih Karagümrük- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...