Fatih Karagümrük, Dimitrios Kourbelis'i açıkladı!

Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Trabzonspor'da forma giyen Yunanistan A Milli Takımı'nın başarılı orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladık." denildi.

30 yaşındaki Yunan orta saha, bu sezon Trabzonspor ile sadece 6 maçta forma giydi.