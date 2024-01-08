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        Fatih Karagümrük, Dimitrios Kourbelis'i açıkladı!

        Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis'i sezon sonuna kadar kiraladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 19:29 Güncelleme: 08.01.2024 - 19:29
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        Karagümrük, Trabzonspor'dan transferi açıkladı!
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        Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

        Yapılan açıklamada, "Trabzonspor'da forma giyen Yunanistan A Milli Takımı'nın başarılı orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladık." denildi.

        30 yaşındaki Yunan orta saha, bu sezon Trabzonspor ile sadece 6 maçta forma giydi.

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