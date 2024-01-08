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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Diyarbakır'da 2 çocuk annesi evinde ölü bulundu, eşi gözaltında! - Haberler

        Diyarbakır'da 2 çocuk annesi evinde öldürülmüş olarak bulundu, eşi gözaltında

        Diyarbakır'da 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Pervin Bal, evinde bıçakla vahşi bir şekilde öldürülmüş halde bulundu. Korkunç olayın ardından ihbarı yapan Bal'ın 71 yaşındaki kocasının gözaltına alındığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 17:20 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:22
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        Yine kadın cinayeti! 71 yaşındaki eşi gözaltında
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        Diyarbakır'da 2 çocuk annesi Pervin Bal (45), evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İhbarı yapan eşi N.B. (71), gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, öğleden sonra Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi 59'uncu Sokak'taki bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi.

        N.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak eşi Pervin Bal'ın evde öldürülmüş olduğunu söyledi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kontrolde 4 bıçak darbesi alan Pervin Bal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi Bal'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, N.B. şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. N.B.'nin emniyetteki işlemleri sürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
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