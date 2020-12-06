Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek ligde üç hafta sonra galibiyeti hatırladı. 15. dakikada Jimmy Durmaz'ın asistini gole çeviren Alassane Ndao takımını 1-0 öne geçirdi. Çaykur Rizespor'un yanıtı 5 dakika sonra Yassine Meriah ile oldu ve skora denge geldi. Ndao 25. dakikada bir kez daha sahne aldı ve maçın skorunu ilan eden golü kaydetti: 2-1
Evindeki 6. maçında 4. galibiyetini alan İstanbul temsilcisi puanını 17'ye yükseltti. 10. maçını oynayan Çaykur Rizespor ise 12 puanda kaldı.
MAÇIN DAKİKALARI
9. dakikada sağ kanattan gelişen Karagümrük atağında önünü boşaltan Jimmy Durmaz'ın ceza yayından şutunda top kaleci Gökhan'da kalıyor.
14. dakikada sol kanatta topla buluşan Jimmy Durmaz'ın ortasında ters kanatta Alassane Ndao, ceza sahası içinde gelişine yaptığı vuruşla golü buldu.
19. dakikada skora eşitlik geldi. Paslaşılarak kullanılan kornerde Melnjak'ın ortası sonrası Meriah ceza sahasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
24. dakikada Ndao bir kez daha sahnede! Karagümrük'te ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Alassane Ndao, Sobiech ile girdiği duvar pası sonrası yerden uzak köşeye şık bir vuruş gönderdi ve takımını bir kez daha öne geçirdi.
Ev sahibi ekip, Alassane Ndao'nun golleriyle soyunma odasına 2-1 önde girdi.
52. dakikada Ç. Rizespor'da Meriah savunma arkasına uzun top attı, Michalak'ın Remy'e çıkarmak istediği pozisyonda Ramazan tehlikeyi uzaklaştırdı.
59. dakikada Karagümrük sol kanattan çok etkili geldi. Balkovec'in ortasında Mevlüt'ten önce kaleci Tarık müdahale etti. Ardından Melnjak topu kornere attı.
69. dakikada hızlı çıkan Karagümrük'te Jimmy Durmaz topu rakip ceza sahasının önüne kadar taşıdı. Salibur'un şutunda top üstten dışarı gitti.
77. dakikada Ç. Rizespor'da Loic Remy, Abdullah'ın derinlemesine pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Remy net pozisyonda topu ağlara gönderemedi, ancak ofsayt bayrağı da bu pozisyonda havaya kalkmıştı.
90. dakikada Tunay'ın ceza sahasına ortasında Meriah'ın kafayla verdiği pasta Emir topu ağlara gönderdi ancak hakem, Meriah'ın topa yükselirken Fatih'e faul yaptığını belirtti.
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