Fatih Karagümrük: 1 - Kocaelispor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük ile Kocaelispor, 1-1 berabere kaldı. Fatih Karagümrük'te top koşturan Yiğit Efe Demir 89'da, Wesley ise 90+7. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Bu sonuçla birlikte lider Kocaelispor puanını 59'a, Fatih Karagümrük ise 53'e çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Konuk ekibi öne geçiren golü 46. dakikada Barış Alıcı atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 69. dakikada penaltıdan Wesley kaydetti.
İstanbul temsilcisinde forma giyen Yiğit Efe Demir 89. dakikada, Wesley ise 90+7. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından lider Kocaelispor puanını 59'a, Fatih Karagümrük ise 53'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kocaelispor, evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.