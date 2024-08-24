Fatih Karagümrük: 0 - Manisa FK: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Dani Ramirez ile Moryke Fofana'nın golleriyle galip gelen Manisa FK, puanını 4'e çıkardı. Fatih Karagümrük ise haftayı 2 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Manisa FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23'te Dani Ramirez ve 43. dakikada Moryke Fofana attı.
Bu sonucun ardından Manisa FK, puanını 4'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 2 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Ümraniyespor'a konuk olacak. Manisa FK ise evinde Adanaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada sol taraftan Camacho’nun pasında ceza yayında topla buluşan Adnan Uğur ceza sahası içi sol çaprazına şutunu çekti ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
23. dakikada Kaan Kanak’ın sol taraftan ortasında penaltı noktasının solundan Ramirez’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
43. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Oğuz Gürbulak son çizgiden pasını Ramirez’e aktardı. Ramirez altıpasın gerisinde hemen yanındaki Wriedt’e oynadı. Bu oyuncunun çıkardığı pasta Fofana’nın penaltı noktasının önünden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2
60. dakikada sağ taraftan Enes Kiprit’in arka direğe ortasında iyi yükselen Gameli’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.
63. dakikada ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Osuji pasını sağ taraftaki Oğuz Kiprit’e bıraktı. Topu kontrol ederken ayağından açan Enes’in ceza sahası içi sağ tarafında son çizgiye yakın noktadan boş kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak direkten döndü.
Karşılaşma Manisa FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mehmet Şengül, Kadir Akıllı
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Paoletti, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Emir Tintiş (Çağtay Kurukalıp dk. 73), Tresor (Tarık Tuğyan dk. 56), Camacho (Baran Demiroğlu dk. 77), Adnan Uğur, Dovedan (Ömer Faruk Gümüş dk. 73), Ahmet Sivri (Göktan Gürpüz dk. 55), Wesley
Yedekler: Furkan Bekleviç, Yiğit Fidan, Muhammed Mert, Talha Ülvan, Anıl Yiğit Çınar
Teknik Direktör: Şenol Can
Manisa FK: Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Gameli, Kaan Kanak, Oğuz Gürbulak, Cissokho, Enes Kiprit (Diallo dk. 69), Ramirez (Kadir Kaan Yurdakul dk. 59), Fofana (Efe Taylan Altunkara dk. 80), Wriedt (Osuji dk. 59)
Yedekler: Eren Karataş, Kerem Arık, Ada İbik, Umut Erdem, Birkan Yılmaz, Mustafa İnan
Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş
Goller: Ramirez (dk. 23), Fofana (dk. 43) (Manisa FK)
Sarı kart: Kaan Kanak (Manisa FK)