Fatih Karagümrük: 0 - Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 1. hafta eleme maçında Başakşehir, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Ivan Brnic ve Anıl Yiğit Çınar'ın (kk) golleriyle galibiyete ulaşan Başakşehir, puanını 5'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise haftayı 3 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 1. hafta eleme maçında Fatih Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Başakşehir oldu.
Turuncu Lacivertliler'e galibiyeti getiren golleri 65'te Ivan Brnic ve 69. dakikada Anıl Yiğit Çınar (kk) attı.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 5'e yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 3 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Samsunspor'a konuk olacak. Başakşehir, evinde Alanyaspor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
Karşılaşmanın ilk bölümlerinde iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı.
25’inci dakikada Başakşehir’de Festy Ebosele’nin pasında ceza sahası yayında topla buluşan Eldor Shomurodov, ceza sahası ön çizgisinde rakiplerini geçtikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Karşılaşmanın hakemi Ali Yılmaz önce golü verirken, ardından VAR’ın uyarısıyla pozisyonu ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
31’inci dakikada Fatih Karagümrük’te Barış Kalaycı, ceza sahası içi sol çaprazından kaleyi denedi kaleci Muhammed Şengezer hata yapmadı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Mücadelenin ikinci yarısına Fatih Karagümrük, iki değişiklikle başladı. Başakşehir ise aynı kadro ile devam etti.
53’üncü dakikada Fatih Karagümrük’te Daniel Johnson sol kanattan ortasında penaltı noktasının gerisinden Tiago Çukur bekletmeden vurdu fakat top üstten auta çıktı.
65’inci dakikada Başakşehir öne geçti. Eldor Shomurodov’un pasında topla buluşan Ivan Brnic, ceza sahası içi sol çaprazından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Başakşehir, 69’uncu dakikada fark 2’ye çıkardı. Yusuf Sarı’nın sağdan ceza sahasına girdikten sonra içeri çevirmek istediği top, Fatih Karagümrük’te Anıl Yiğit Çınar’a çarparak ağlarla buluştu: 0-2.
Karşılaşmada başka gol olmayınca RAMS Başakşehir sahadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı.
NURİ ŞAHİN İLK GALİBİYETİNİ ALDI
RAMS Başakşehir’de teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasının ardından Nuri Şahin göreve getirilmişti. 37 yaşındaki genç teknik adam, Başakşehir yönetimindeki ilk maçına Misirli.com.tr Fatih Karagümrük karşısında çıktı. Nuri Şahin önderliğinde turuncu-lacivertliler, sahadan 2-0’lık skorla galip ayrılarak bu sezon ilk kez bir maçı kazanmış oldu.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Yılmaz, Deniz Caner Özaral, Bahtiyar Birinci
Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Anıl Yiğit Çınar, Balkovec, Johnson (Alper Emre Demirol dk. 86), Berkay Özcan (Tuğbey Akgün dk. 86), Tarık Buğra Kalpaklı (Serginho dk. 46), Tiago Çukur, Barış Kalaycı (Camacho dk. 46), Gray (Doh dk. 68)
Yedekler: Furkan Bekleviç, Ugrekhelidze, Çağtay Kurukalıp, Ömer Faruk Gümüş, Kerem Özmen
Teknik Direktör: Marcel Licka
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele, Hamza Güreler, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Brnic dk. 60), Kemen (Nuno Da Costa dk. 73), Crespo (Umut Güneş dk. 85), Yusuf Sarı (Ömer Faruk Beyaz dk. 85), Shomurodov (Onur Ergün dk. 85)
Yedekler: Volkan Babacan, Luca Ekrem Stancic, Onur Bulut, Ömer Ali Şahiner, Berkay Aslan
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Brnic (dk. 65), Anıl Yiğit Çınar (dk. 69 k.k.) (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Berkay Özcan, Tiago Çukur (Fatih Karagümrük), Crespo, Nuno Da Costa (RAMS Başakşehir)