Fatih Erbakan: Seçimden sonra 1 milyona ulaşacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu 5 yılda İstanbul'da yapılanlar ortada. CHP zihniyetinden bu ülkeye, bu millete hayır gelmeyeceğini hep söylüyoruz. Verilen sözler unutuldu, projeler yarım kaldı, belediye boğazına kadar borca ve faize batırıldı." dedi.

Partisinin Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan Erbakan, Sultan Fatih'in şehri İstanbul'a ve İstanbullulara ahlaklı belediyeciliğin yakışacağını dile getirdi.

Fotoğraf: AA

"AHLAKLI BELEDİYECİLİK DÖNEMİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Erbakan, "İnşallah 31 Mart'ta hem Zeytinburnu'nda hem İstanbul'da hem de tüm Türkiye'de sandıkları patlatacağız. Yeni bir dönemi, Milli Görüş'ün şahlanış dönemini başlatacağız. Ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız." ifadesini kullandı.

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Seçim öncesi hedefledikleri üye sayısını geçtiklerini duyuran Erbakan, şöyle devam etti:

"Uzun zamandır hedef olarak ortaya koyduğumuz 500 bin üye hedefini aşmış bulunuyoruz. 260 binden 500 bine ulaşmak yüzde 100'e yakın artış demektir. Kısa sürede bu hızla büyüyen başka bir siyasi parti yoktur. Yeniden Refah Partisi, Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisidir. Şimdi hep birlikte inşallah seçime kadar bunu 550 bin yapacağız, seçimden sonra da birkaç ay içerisinde 1 milyona ulaşacağız."

Fatih Erbakan, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde favori olduklarını, milletin rantçı belediyecilikten ve kibirli yöneticilerden bıktığını kaydetti.

"MİLLİ GÖRÜŞ'ÜN 89 VE 94'TEKİ BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNİ ÇOK İYİ HATIRLIYORLAR"

Erbakan, "Milletimiz bu nedenle Yeniden Refah Partisine koşuyor. Çünkü partimizin temsil ettiği Milli Görüş'ün 89 ve 94'teki belediyecilik hizmetlerini çok iyi hatırlıyorlar. Partimizin, o ruhun temsilcisi olduğunu biliyorlar. Yeniden ahlaklı belediyecilik dönemine, milli belediyecilik dönemine kavuşmak için bize koşuyorlar." diye konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Erbakan, belediyenin borç batağında olduğunu söyledi. Fatih Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu 5 yılda İstanbul'da yapılanlar ortada. CHP zihniyetinden bu ülkeye, bu millete hayır gelmeyeceğini hep söylüyoruz. 5 seneden beri belediyecilik adına ne yaptın? Verilen sözler unutuldu, projeler yarım kaldı, belediye boğazına kadar borca ve faize batırıldı. Bugün dünyanın en yüksek faiziyle dolar borçlanan kurumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yüzde 11-12 faizle dolar borçlanıyorlar. 'İstanbul'da ulaşım sembolik ücretlere inecek' dediler ama geldiklerinden beri ulaşıma yapmadıkları zam kalmadığı gibi sorunu da çözemediler. Kentsel dönüşümü beceremediler."

"İLK YAPACAĞIMIZ İŞ, TÜM VATANDAŞLARIMIZIN KONFORUNU SAĞLAMAK OLACAK"

Yeniden Refah Partisi İBB Başkan adayı Mehmet Altınöz de en büyük projelerinin ahlaklı belediyecilik olduğunu vurguladı.

Altınöz, "Ahlaklı belediyecilikte rüşvet olmaz, rant olmaz, haksızlık olmaz. İstanbul'da ve diğer şehirlerde bunu hayata geçireceğiz. İstanbul dünyanın en güzel memleketi. Peygamberimizin övgüsüne layık olmuş. Biz bu şehre hizmet etmeyi ibadet olarak görüyoruz. İlk yapacağımız iş, tüm vatandaşlarımızın konforunu sağlamak olacak. Bu şehirde en son ışık kapanana kadar uyumayacağız." sözlerini sarf etti. Mitinge, çok sayıda partili katıldı.

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*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.