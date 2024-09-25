Fatih Erbakan: Borç almadan belediyemizi idare edeceğiz

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DHA'nın haberine göre; Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Teşekkür Ziyaretleri" kapsamında Samsun’un Ladik ve Kavak belediyelerine ziyarette bulundu.

Erbakan ardından Ladik, Kavak, Vezirköprü, Canik ve Tekkeköy’de esnaf ziyaretinde bulundu. Ladik Belediyesi’ni ziyaret öncesi Fatih Erbakan, belediye binası önünde vatandaşlara seslendi.

Erbakan, Ladik’te ahlaklı, Milli Görüş ve Yeniden Refah Belediyeciliğini başlattıklarını söyleyerek, “Ahlaklı belediyecilik dönemini Ladik’te başlatıyoruz. Milli görüş dönemini Ladik’te başlatıyoruz. Yeniden Refah belediyeciliğini Ladik’te başlatıyoruz” diye konuştu.

"GÖREV PARTİLİLERE DEĞİL, KİM HAK EDİYORSA ONA VERİLECEK" Adaletli bir belediyeciliği Ladik’te hakim kılacaklarını belirten Erbakan, "Milli Görüş belediyecilik demek, ahlaklı belediyecilik demek, adalet demektir. Hangi görüşten olursa olsun, vatandaşımıza adil bir şekilde hizmeti götürmektir. Oy versin vermesin herkese adil bir şekilde hizmetin götürülmesi demektir. Adaletin diğer önemli bir boyutu ehliyet ve liyakat. Akrabama, hemşehrime, yandaşıma, partilime ben görev vereyim, iş vereyim. Hayır. Kim hak ediyorsa, kim ehliyetliyle, kim liyakatliyse göreve o gelecek, iş ona verilecek. Bizim inancımızın temelinde de o yatar. Adaletli bir belediyeciliği inşallah Ladik’te hakim kılacağız." ifadelerini kullandı.

REKLAM "BİR KURUŞ BORÇ ALMADAN, FAİZ ÖDEMEDEN BELEDİYE YÖNETECEĞİZ" Borç almadan, faiz ödemeden belediyeyi idare edeceklerini söyleyen Fatih Erbakan, şöyle konuştu: “İkinci önemli madde de bereket. İnşallah denk bütçeyi gerçekleştireceğiz. İsrafa ve suistimallere son vereceğiz. Denk bütçe ile Ladik Belediyemizi borç kıskacından kurtaracağız. Milli Görüş belediyeciliği, bu demektir. İnanç tekeden süt çıkarır anlayışıyla kaynak üreteceğiz, israfı önleyeceğiz, iki yakamızı bir araya getireceğiz ve inşallah bir kuruş borç almadan faiz ödemeden belediyemizi idare edeceğiz. Üçüncü önemli madde hizmet belediyeciliği. Bütün borçların ödenmesi, denk bütçenin yapılması, ahlaklı belediyeciliğin uygulanmaları tabii bununla beraber somut hizmetlerin ortaya konulması. 1989-1994 tarihlerinde Milli Görüş belediyeciliği bunun örnekleriyle dolu. Belediyecilik tarihinde, Cumhuriyet tarihinde eşi görülmemiş hizmetler milli görüş belediyeciliği ile hayata geçirildi. Yine aynısı olacak inşallah. Diğer önemli bir madde önce ahlak ve maneviyat anlayışının belediyede hakim kılınması. Rüşvetin, adam kayırmanın, adaletsizliğin, çifte standardın, yolsuzluğun, hırsızlığın asla ve asla olmadığı bir belediyecilik anlayışı. Belediye bütçesinden harcama yaparken kendi cebimizden harcamaktan da hassas davranacağımız bir belediyecilik anlayışı. İşte o nedenle bütün belediyelerimizin girişine ‘Rüşvet alan da veren de melundur’ hadisişerifini törenle astık. İnşallah 5 sene boyunca da bu hassasiyetle hareket edeceğiz.”

"BU GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ" Belediye başkanlığı makamının ticaret makamı olarak görülmeyeceğini belirten Erbakan, “Milli Görüş belediyecilikte, ahlaklı belediyecilikte belediye başkanı, belediye başkanlığı makamını kendisini ve çevresini zengin edecek bir ticaret makamı olarak görmez. Ne olarak görür? Milletin derdine derman olup, millete hizmet edip Allah’ın rızasının kazanılacağı bir ibadet makamı olarak görür. İşte bu anlayışla bu ruhla hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz ve siz Ladiklilerin Yeniden Refah Partisi’ne göstermiş olduğunuz bu güveni boşa çıkarmayacağız. Buna layık olacağız. Hep birlikte başkanın öncülüğünde Ladik’i layık olduğu yere Yeniden Refahla, yeniden milli görüşle taşıyacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Genel Başkan Fatih Erbakan, Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Genel Başkan Fatih Erbakan, Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Belediye Başkanı Adnan Topal ve partililer esnafı ziyaret ederek teşekkür etti. *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.