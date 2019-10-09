Adıgüzel'in avukatı Mehmet Pekmezci ise, "Daha önce ihtarname çektik. Bu ihtarnameye cevap verildi. Ancak her hangi bir olumlu anlaşma olmadı. Biz de bunun üzerine Fikir ve Sanat Eserleri kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Cevap gelmediği takdirde maddi ve manevi tazminat talepleri ile dava hazırlığındayız. 1 milyon TL talep edeceğiz. Anlaşma ortamı bekliyoruz. Ayrıca, mahkeme ve savcılıktan bir tedbir kararı uygulanmasını da isteyeceğiz" şeklinde konuştu.