Fatih'te Kapalıçarşı, Yedikule ve Sirkeci projeleri

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Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Kapalıçarşı, Yedikule ve Sirkeci'de devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan Habertürk TV'de Gün Başlıyor programında Esra Toptaş ve Kadir Kaymakçı'nın sorularını yanıtladı.

Fatih Belediye Başkanı Turan, Fatih ilçesinde 13 kütüphane açıldığını vurgulayarak, "Fatih'te 2-2,5 yıldır 13 kütüphane açtık. 2 yıl içinde 83 bin gencimiz üye oldu. 37 bini Fatihli gençler. Ayda 120 bin öğrenciye hizmet veriyoruz. Toplam oturma kapasitemiz 2 bin. 14'ncü kütüphanemiz de Vatan Caddesi üzerinde açıyoruz. Hem kitap alışverişinin olduğu yerler hem de çalışma alanları. Her çocuğun elinde aynı imkanlar yok, aynı zamanda bir sosyalleşme alanı" dedi.

Haliç'te kürek sporuna yapılan yatırımları söyleyen Turan, "Belediyemiz Haliç kıyısında kürek merkezi kurduk. Üniversiteler arası organizasyon yaptık. Eylül'de Avrupa üniversiteleri yarışması yapılacak" diye konuştu.

YEDİKULE HİSARI PROJESİ

Yedikule Hisarı'nda sürdürülen projeler hakkında bilgi veren Fatih Belediye Başkanı şunları söyledi:

"Yedikule Hisarı'nda restorasyona girdik. Bir taraftan restorasyon devam ediyor, diğer taraftan etkinlikler devam ediyor. İstanbul çok nitelikli kültür-sanat alanı kazandı. Karasuları dediğimiz Yedikule'den Ayvansaray'a kadar olan bölgede yıllardır sur dipleri karmaşayı ifade eder. Yıllardır işgal altında olan yerleri kamulaştırıyoruz. Şehrin geleceği açısından çok önemli bir alan. Suriçinde bisiklet-yaya yolu olacak. Topkapı'yla geçiş olan yerde yaya köprü yapılacak.

SİRKECİ GARI NE ZAMAN HİZMETE GİRİYOR?

Sirkeci Garı projesinde çalışmaların sürdüğünü açıklayan Mehmet Ergün Turan, "Suriçi'nde devam eden en önemli proje Kazlıçeşme-Sirkeci tren hattıdır. Bu hat devreye gireceği gibi, şimdi tek ray üzerinden gidecek, denize bakan ikinci hat bisiklet ve yürüyüş yolu oluyor. 8 durak olacak. Önümüzdeki yılın bu aylarında devreye girecek" dedi.

Turan, "Yedikule Hayvan Barınağı kamu-sivil toplum örneğiyle işletilen bir barınak. Yatırım yapıyoruz" diye konuştu.

KAPALIÇARŞI RESTORASYONU

Kapalıçarşı'da devam eden restorasyon projesi hakkında bilgi veren Turan, "1894 depreminden sonra Kapalıçarşı'da yapılan en kapsamlı restorasyonu yapıyoruz. Çatılar restore edildi. Sonra altyapı ve taban döşemeleri yenilendi. Tavanlar düzenlendi, kalem işlemleri yapılıyor. Kablo karmaşası kaldırılıyor ve bütün kablolar pano içerisinde toplanmış olacak. Tabela sistemine de düzenleme getiriliyor. Kapalıçarşı'da en büyük restorasyon bitmek üzere" dedi.

Fatih Belediye Başkanı Süleymaniye'deki çalışmalar hakkında, "Yüzde 70-75 kamulaştırıldı. Süleymaniye tüm tartışmalardan ayrıdır. İBB Başkanı ile de görüştük, burada beraber çalışma kararı aldık. Fatih Belediyesi, İBB, Kültür Bakanlığı birlikte çalışma yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.