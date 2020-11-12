Fatih Artman kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sorusu ünlü oyuncun takipçileri tarafından merak konusu oldu. Netflix'te yayınlanan Bir Başkadır dizisinde Yasin karakterini canlandıran Fatih Artman ile ilgili detaylar haberimizde...

FATİH ARTMAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

13 Şubat 1988 yılında Ankara'da doğdu. Ankara'nın Gazi Mahallesinde 3 çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. Annesi ev hanımıdır. Babasını 2002 yılında hayatını kaybetti. İlkokul ve liseyi kendi mahallesinde okudu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünü okudu. Kendi tabiriyle cep harçlığını çıkarmak için oyuncu olan Fatih, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Harun karakterini canlandırmıştır.