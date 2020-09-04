Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Fatih Artman, dün akşam Bebek'te görüntülendi. Arkadaşları ile yemek yiyen Artman, mekan çıkışı muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

32 yaşındaki oyuncu, koronavirüs salgınına karşı tedbirli olduğunu söyleyerek, gazetecilerin objektifine poz verdi.

"HENÜZ BENİM DE BİR BİLGİM YOK"