Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde yayınlanan Spor Saati programında gündemi değerlendirdi. TFF Olağan Genel Kurulu'na dair konuşan Altaylı, TFF'nin kulüplere faaliyet ve mali raporları yasal süreçte yollamadığını, son dakika gönderdiğini dile getirdi. Mali raporlarında birçok israfın bulunduğuna dikkat çeken Altaylı, bazı gider kalemlerini vurgulayarak gelirlerin de düştüğünü belirtti. Fatih Altaylı'nın yorumları şöyle:

TFF'DE İSRAF!

"Büyük kulüplerin çoğu genel kurulla ilgili rahatsızlık duyduğunu duyduğunu biliyorum. Mustafa Cengiz şahsen katılmıyor ama Galatasaray koşa koşa katılıyor. Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın katılmayacağından hemen hemen eminim. Herkes çok tepkili. Tepkinin nedeni de şu: Federasyon hiçbir şekilde vermesi gereken Federasyon Faaliyet Raporu'nu ve hesaplarını kulüplerle paylaşmadı. Son dakikada verdiği için kulüpler bunu inceleme, fikir beyan etme şansına sahip olmadıklarını beyan ettiler. Fenerbahçe'nin argümanı bu. Diğerlerini bilmiyorum ama diyorlar ki 'Sen bana hesapları yasal süre içerisinde vermediğin için bunu yapamazsın' Zannederim yargıya gidebilirler. Normal bir yargıda da o genel kurul ertelenir çünkü yasal şartları yerine getirmediler"

"Ben bütün hesapları aldım ve inceledim. Bazı notlar aldım. Federasyon'un nasıl bir rezillik olduğunu en güzel şekilde anlatacak şeyi göstereceğim.

"A TAKIM SÜREKLİ PERSONEL GİDERLERİ 55 MİLYON 427 BİN 257 TL"

A Takım sürekli personel giderleri: Kaç lira olabilir? Bir de bunun süreksizi var demek ki... 55 milyon 427 bin 257 TL! 'Burası çiftlik, büyük bir götürme operasyonu var, ya Allah ye ye bitmez' diyorum ya burada, onun bir bölümü bu. Bu rakam, Federasyon'un tamamı değil, A Takımın sürekli personel gideri. Bir de süreksizi var!

Eğitim sürekli personel gideri: Ne eğitimi yapıyorlarsa... 13 milyon 584 bin 963 TL.

Yetmedi... Milli Takım organizasyon gideri... Milli Takım kaç maç yaptı? 35 milyon 561 bin TL.

VAR masrafları... Kaç para olabilir? 18 milyon 158 bin TL.

"NAKLEN YAYIN DESTEK ÖDEMELERİ: 123 MİLYON 607 BİN 672 TL"

Daha acayip olanını söylüyorum: Naklen yayın destek ödemeleri... Naklen yayını yayıncı kuruluş yapıyorlar bildiğimiz kadarıyla. Parayı da onlar veriyor. 123 milyon 607 bin 672 lira. Ne yapıyorsunuz? beIN SPORTS vermiyor siz mi veriyorsunuz bu parayı anlamadım. Hakikaten anlamadım. Kulüplerin bunu sorması lazım Federasyon'a! Nedir bu?

Bitmiyor, devam ediyoruz. A Takım sürekli personel gideri dedik ya bir tane daha personel gideri... Ayrıca bir personel gideri daha: 95 milyon TL. 55+95+13 topla 163 milyon TL personel gideri var şu ana kadar!

Profesyonel futbol giderleri... Bunların hiçbiri profesyonel futbol gideri değilmiş! 437 milyon TL!

123 MİLYON TL'LİK BÜRO GİDERİ

"NE YAPIYORSUNUZ O BÜRODA!"

Geldik zurnanın en zıırt dediği yere... 126 milyon TL büro gideri. Bu büroda ne yapıyorsunuz? Maaşlar ayrı, personel gideri ayrı, genel giderler ayrı, büro gideri 126 milyon 367 bin TL! Ne bürosu bu? Döviz bürosu mu bu? Zaten 170 milyon TL'ye yakın personel gideri var onun üzerine 126 milyon 367 bin TL de büro gideri! Büro gideri ne demek? Personeli çıkar içinden, kağıt kalem masa sandalye elektrik falan. Çünkü Federasyon kendi tesislerinde oturuyor, kirası da yok. Ne yapıyorsunuz o büroda? Böyle bir şey olamaz!

9 MİLYON 752 BİN TL'LİK ARAÇ GİDERİ

"ARAÇ MI HARAÇ MI?

Büro giderinin dışında taşıt, araç tahsis gideri: 9 milyon 752 bin TL! Ne aracı bu? Vergi desen kurtulmaz! Bu nedir? Kime ne aracı veriyorsunuz! Araç mı haraç mı ne bu?

MHK HUZUR HAKKI: 2 MİLYON 88 BİN 208 TL

"OKUYUNCA HUZURSUZ OLDUM"

MHK huzur hakkı... 2 milyon 88 bin 208 TL! Ne huzuru abi garibanı yararlandırın bundan. Ben bunu okuyunca huzursuz oldum! Onorel bir göreve getiriyorsun ve 2 milyon TL hakkı huzur veriyorsun. Ne oluyor? Kime veriyorsunuz bu parayı? Kaç para veriyorsun toplantı başına? Böyle bir şey olur mu?

MHK'de bir üyemiz var, kaç yaşında tahmin et... Türk hakemliğini geleceğe götürecek falan... 78 yaşında!

"BÖYLE BİR ÇİFTLİK OLAMAZ!"

TFF, Digiturk'e çok önemli bir dava kaybetti, büyük bir para kaybedildi. 2 yıl önce 80 milyon Euro kaybedildi. O sırada TFF'de bu parayı ödemeyen ve Federasyon'u dava eden Digiturk çalışanı olan, bu işlere bakan kişi şu an nerede? Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kadir Kardaş. Kaç lira maaş alıyor? Federasyon bunları sır gibi saklıyor ama benim Federasyon'un içinden öğrendiğim 100 bin TL maaş alıyor. Digiturk'le hala bağlantısı var mı bilmiyorum ama 100 bin TL maaş alıyor. Böyle bir çiftlik olamaz!

Bir senedir diyorum 'Şu Federasyon'un hesaplarını görelim' Hesapları son dakikada yollamışlar...

TFF'NİN GELİR TABLOSU

"ANORMAL GELİR KAYIPLARI VAR..."

Gelirlere de bakalım. Nike'la yaptıkları sözleşme var... 51 milyon TL gelirden 37 milyon TL'ye düşmüşler. Olabilir mi böyle bir şey? Türk Hava Yolları'ndan hemen hemen aynı parayı almışlar. Bir başka özel sektör şirketinden sponsorluk geliri olarak 22 milyon TL'den 12 milyon TL'ye düşmüş. Hemen hemen yüzde 50'ye yakın kayıp. Her tarafta anormal gelir kayıpları var!

"BUNLAR FEDERASYON'U BATIRMIŞ"

"Bunlar TFF'yi batırmış, bitirmişler. Kulüplerin parasını saçmış, savurmuşlar! Giderleri nasıl artırıp gelirleri düşürmüşler akıl alır gibi değil!"

"FENERBAHÇE'Yİ BATIRDI, ŞİMDİ TÜRK FUTBOLUNU BATIRMAK İÇİN ÇALIŞIYOR"

"Giderleri patlatmışlar, gelirleri düşürmüşler! Ama başka ne bekliyorsun? Bugün Türkiye'nin mali açıdan en zor durumdaki kulübü Fenerbahçe... Fenerbahçe bu hale gelirken ikinci başkan görevinde bulunan kişi, bugün Federasyon Başkanı! Nihat Özdemir. Ne bekliyorsun? Fenerbahçe'yi batırdı, geldi Futbol Federasyonu vasıtasıyla Türk futbolunu da batırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor! Hangi cinin fikridir? Bu adamın orada ne işi var? Akıl alır gibi değil! Yanındaki adamlarıyla, ekibiyle..."

"TFF, REZİLLİĞİNİ İBRA ETTİRMEK İSTİYOR"

"Zaten düzgün adam yanında kalmıyor. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan... Erdal Bahçıvan, bu Federasyon'daki en aklı başında adamlarından bir tanesiydi. Saygın sanayicilerden biri, Türkiye'nin en önemli sivil toplum örgütlerinden birinin başkanı, büyük bir özveride bulunarak Federasyon'a girdi, nasıl kaçacağını şaşırdı ve istifa edip gitti! Çünkü doğru düzgün bir adamın bu yapının içerisinde olması, bütün bunlara göz yumması, tahammül etmesi mümkün değil! Erdal bey de bıraktı gitti. Bunun içinde olunmaz, bu rezillik. Şimdi bunu bir genel kurulla ibra ettirmek, bu rezilliği ibra ettirmek istiyorlar! Türkiye'nin aklı başında bütün kulüpleri de buna hayır demek zorunda! Bu hesaplar, ibra edilebilir hesaplar değil! Bu iş değil. Şu rakamlara bakan biri böyle bir şey olabilir mi diye sorar"

"SADECE BÜRO GİDERİ, 14 KULÜBÜN HARCAMA LİMİTİNDEN DAHA YÜKSEK!"

"Sadece büro giderleri, Süper Lig'deki takımların yüzde 60'ının bu seneki harcama limitinden fazla! Şu paranın yarısını kulüplere bölüştürseler Türk futbolunda bir çıta yükselebilir! Ama çiftlik, Federasyon değil! 126 milyon büro gideri şu demek: 21 takımın 14'ünün harcama limitinden fazla! Ne yapıyorsunuz orada? What are you doing there! Türkçe anlamıyorsanız İngilizce sorayım. O büroda neler oluyor? Böyle bir şey olabilir mi? O büroda hakikaten ne yapılıyor biri anlatsın!"

"GALATASARAY KOŞA KOŞA GİDİYOR"

"Bunları sorması gereken kulüplerin başında gelenlerden biri Fenerbahçe'yse diğeri de Galatasaray. Niye? Bunun içinde en fazla payı olanlar onlar. Burada harcanan para, harcanmıyor olsa kulüplere dağıtılıyor olsa en fazla payı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor alacak. 1 milyar civarındaki harcanan lüzumsuz para harcanmıyor olsa en fazla payı bunlar alacak. Galatasaray koşa koşa gidiyor! Büyük ihtimalle de ibra edecek. Niye? Çünkü Galatasaray'ın başına bir felaket çökmüş durumda. Zannediyor ki orada yalakalık yaparak Federasyon'u kendisine bağlayacak!

"Başakşehir Başkanı'nın genel kurula katılma ihtimali yok. Çünkü cezalı. Futbol Talimatnamesi diyor ki 'Cezalıysan genel kurula katılamazsın' Böyle bir şey olabilir mi? Soytarılık, gerçek anlamda soytarılık. Böyle bir soytarılık hayatımda görmedim!"

"100 BİN TL'YE TELEFON MU AÇIYOR?"

TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da kulüp başkanlarını arayarak genel kurula katılım ricasında bulunuyormuş sözleri üzerine: "100 bin lira maaşla telefon mu açıyor?"