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        Haberler Gündem Medya Fatih Altaylı savcılıkta ifade verdi

        Fatih Altaylı savcılıkta ifade verdi

        Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından hakkında re'sen başlatılan iki ayrı soruşturmada adli kontrol şartı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 12:03 Güncelleme: 05.01.2024 - 13:10
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        Fatih Altaylı'ya adli kontrol şartı
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        Hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında ifade işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelen Altaylı, avukatlarıyla Basın Suçları Soruşturma Bürosuna çıktı.

        AA'da yer alan habere göre Altaylı, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

        İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın bu talebini kabul ederek Altaylı hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "karakola imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında, İstanbul'da 1 Ocak'ta düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'ya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı "Eline sağlık" paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

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        Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan da resen ayrı bir soruşturma açılmıştı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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