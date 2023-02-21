'Fatih Altaylı ile Teke Tek'in bu akşamki konukları

Fatih Altaylı soruyor, saat 20.00’de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'Fatih Altaylı ile Teke Tek'te yanıtlıyor.

Fatih Altaylı soruyor, yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Anke Friedrich ve İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Erdik yanıtlıyor.

Fatih Altaylı’nın sunduğu 'Fatih Altaylı ile Teke Tek', bu akşam saat 20.00’de Habertürk TV’de.