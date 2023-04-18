'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konukları

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Hayatı güzelleştiren ve günün merak edilenleri, 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; sanatçı Işıl Yücesoy, oyuncular İbrahim Büyükak, Fadik Sevin Atasoy ve şef İzem Armağan olacak.

Ekranlara Bloomberg HT'den yansıyan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de Fatih Altaylı, bu haftaki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', yarın akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de.

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