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'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu akşamki konukları

Siyasetten uzak bambaşka bir sohbet... 'Fatih Altaylı ile Bire Bir', Bloomberg HT'de. Fatih Altaylı, bu akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak

Giriş: 24.01.2023 - 17:13 | Güncelleme: ABONE OL
'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu akşamki konukları
HABERTURK.COM

Siyasetten alabildiğince uzak, güncele olabildiğince yakın... Yaşam, sanat, bilim, hobiler, spor; hayatı güzelleştiren ve günün merak edilen her şeyi 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu akşamki konukları; müzisyen Harun Tekin, müzisyen-yazar Melis Danişmend, gazeteci-yazar Zeynep Miraç ve oyuncu Serenay Aktaş oluyor.

Ekranlara Bloomberg HT'den yansıyan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de Fatih Altaylı, bu akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de!

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