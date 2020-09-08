Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde yayınlanan Spor Saati programında gündemi değerlendirdi. Altaylı'nın öne çıkan yorumları şöyle:

YAYINCI KURULUŞ İLE YAŞANAN SORUNLAR

"TFF'NİN B PLANI NE?"

Yayıncı kuruluş bu zararları ettirmeyi sürdürürse B planınız nedir? TFF'ye sorulması gereken bir soru da bu. TFF'nin neden bir planı yok? Çünkü TFF'nin şahsiyeti yok. Öyle olsa tüm planları açıklarlar. Sadece çeşitli niyetler var. Operatörler alsın vb. gibi. Ama bunun öncülüğünü federasyonun yapması lazım. Sen çözümü üret, illa onaylatman gerekiyorsa çözümünle git. Onca konu var ülkede, Cumhurbaşkanı hangi konuyla ilgilensin? Bunlar bekliyorlar: 'Bize bir talimat gelsin, biz onu yapalım.' O zaman size ihtiyaç yok ki! Bir şeyi de kendiniz yapın, öyle gidip onaya sunun.

OLİMPİYAT STADI'NIN 47 MİLYON TL'YE YENİLENMESİ

"YAPIMI BAŞINDAN BERİ REZALET"

Olimpiyat Stadı'nın yapımı en başından beri rezalet. Burası ilk yapılırken rahmetli Sinan Erdem, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı'ydı. Ona burasının dağ başı olduğunu söyledik. O da gelişen bir bölge olduğunu söyledi. Detaylı bir proje sundu, olimpiyat köyü falan. Ama oraya sadece stat yapıldı. Kapalı tribünü bile yağmuru engellemeyen bir stat. Olimpiyat yapılsa rüzgardan ötürü rekorlar falan sayılmayabilirdi.

"WEMBLEY İLE KIYASLAYAN FUTBOLDAN ANLAMIYORDUR!"

Bu stat tam çöpe gitmek üzereyken Özhan Canaydın, Ali Sami Yen'in yenilendiği dönemde Galatasaray'ı oraya götürdü. Galatasaray 1-1.5 sene orada büyük sıkıntılar yaşadı. Hatta Canaydın, 2 milyon dolar verip oraya rüzgar paneli yaptırdı. İlk rüzgarda yıkıldı! Gidiş dönüş büyük sıkıntıydı. 2005'te Şampiyonlar Ligi finali orada yapılınca yolları biraz olsun düzeltildi. Bu stadı Wembley ile karşılaştıran spordan ve futboldan anlamıyordur. İkisini karşılaştıramazsınız. Wembley futbolun en önemli mabetlerinden birisidir."

MHK BAŞKANI TATLI'NIN "HAKEMLERE PRİM VERİLECEK" AÇIKLAMASI

"PRİM SADECE PARA MI OLMALI?"

Elbette prim olmalı. Ama buna sadece para olarak mı bakmalı? Hakimlere davalarda doğru karar verdi diye fazla maaş veriliyor mu? İşi bu zaten. Hakemler de doğru karar veriyorsa daha çok maç verirsin. O zaman sen bazı hakemlerin kötü maç yönettiğini kabul ediyorsun. Hakemleri rezil ediyorsun.

MİLLİ TAKIM DEĞERLENDİRMELERİ

GÜNEŞ'E ELEŞTİRİ

Uluslar Ligi uygulaması tamamen yanlış. Ama işin içerisinde Milli Takım varsa ciddi bir iştir. 'Bu turnuva dandik bir turnuva oynamak istemiyorum' diyebilirsin ama Milli Takım formasını giydiysen oynamalısın. Milli Takım'ın resmi maçları deneme tahtası değildir. Takımı bu denli değiştirmek anlaşılır bir şey değil. Hocanın ya kafası karışmış ya da birtakım etkiler altında kadro kuruyor. Milli Takım'da resmi maçlarda genç takım, orta takım diye bir şey yok. Kazanabilecek takımı her zaman sahaya sürmelisin. Macaristan'la sahanda oynuyorsun, o orta saha kurgusuyla madara olabilirdin. Macaristan biraz kaliteli takım olsa perişan edebilirdi.Şöyle diyebilirsin; 'Futboldan sıkıldım, bu işlerden sıkıldım, senelik 3 milyon Euro'yu bana vermeyin' diyebilirsin. Ama o takımın başındaysan bu bahanelerin arkasına sığınamazsın.

FENERBAHÇE'NİN ANADOLU TAKIMLARINA KULÜP MAĞAZASINI AÇMASI

"HOŞ DEĞİL, TFF ORGANİZE ETSE DAHA İYİ OLUR"

Fenerbahçe bakıldığı zaman doğru bir iş yapıyor. Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe en antipatik kulüp haline gelmişti. Şimdi Mustafa Cengiz'le birlikte Galatasaray o yola girdi. Fenerbahçe bu kampanyayla Anadolu kulüplerinin abisi gibi olmayı amaçlıyor. Ama burada sıkıntı şu; Fenerbahçe burada kulüplere para ödeyecek. Fenerbahçe'nin A takımı ile maçı var. Sezon sonunda 'Senin şu kadar formanı sattık' dedi, para verdi. Bu mide bulandırmaz mı? Romantik olarak bakarsan 'Fenerbahçe, takımlara iyilik yapıyor' denilir. Ama diğer açıdan hoş bir görüntü değil. Bunu TFF organize etse daha iyi olur. Bu sakıncalı durumdan kurtulmanın yolu budur. Bunun bu şekilde olması göze hiç hoş gelmez.

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASININ 12 YILA ÇIKARILMASI

"GALATASARAY VE TRABZONSPOR DEDİĞİME GELDİ!"

Ben bunu buradan söylediğimde bana Galatasaray Kulübü dava açtı, üyelikten atılmamı istiyor. Mustafa Cengiz, taraftarları üzerime saldı. Geldiniz mi Fatih Altaylı'nın dediğine? Doğrusu bu. 'Galatasaray ve Trabzonspor buna neden girmiyor' dediğimde, denilmedik laf kalmadı. Ama şimdi buna giriyorlar. Niçin bana kızdınız?

Ben Mustafa Cengiz gibi kimseyi cüzdanına göre değerlendirmem. Sahip olduğu benzin istasyonuna nasıl sahip olduğunu anlattırmasın bana! Sonra 'Aa Galatasaray'ın başkanlığını böyle biri mi yapıyor' derler. Anlaşmada doğrusu budur. Keşke 20 yıl olsa anlaşma. Kulüpler için 12 yıl da zor ama yine doğru anlaşma bu.

"BEN DE CENGİZ'İ DİSİPLİNE VERECEĞİM"

Mustafa Cengiz'i kulübün imkanlarını şahsi mefaatleri için kullanıyor. O beni disipline vermiş, ben de onu disipline vereceğim. Disiplin Kurulu, şikayet yolladı ve savunma istedi. Savunma yapıp yapmama konusunda kararımı vermedim. Dediklerimde hakaret yok. Ağır eleştiri olabilir ama hakaret yok. Benim yönetimlerle gelen disiplin kurullarına inancım yok. Zaten üyelikten atılma durumu gündeme gelirse genel kurula sunulacaktır. Galatasaray'ın saygın genel kurulu bunun kararını verecektir.

VEDAT MURİÇ'İN TRANSFERİ

"20 MİLYON EURO ÇOK İYİ PARA, YERİ DOLAR"

Vedat Muriç'ten 20 milyon Euro çok iyi para. O boşluk dolar mı, dolar. Belki daha genç birini deneyecekler. Ya da 4-5 milyon Euro'ya birisini bulacaklar.

"FUTBOLDA BAŞARISIZLIK ALİ KOÇ'U ZORA SOKABİLİR"

Fenerbahçe basketbolda değişime gitti. Çok ciddi de bir basketbol kitlesi oluşmuştu. Önemli oyuncuların ayrılması gündemde. Yeni kurulan takımda bütçe olarak biraz daha tasarrufa gittiler. Basketbolda bu durum varken futbolda başarı oldukça önemli. Futbolda başarısızlık, Ali Koç'u seçim öncesi zora sokabilir."