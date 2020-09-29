Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programda gündeme dair açıklamalar yaptı. Altaylı'nın yorumlarından öne çıkanlar şöyle:

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ

"Arda'yla başlar diye umuyordum ama Diagne oynar diye düşünüyordum. Fatih Terim, bu sezonki fresh start'la birlikte çift forvet oynar diye ummuştum, tek forvette ısrar etti. Diagne'yle başlasa daha mı iyi olurdu acaba çünkü Diagne, orta sahalara gol imkanı sağlayan bir santrfor. Mıknatıs gibi rakip savunmaları üzerine çekiyor. Bunu kullanır diye düşünmüştüm ama hocalar da bir düzeyden sonra bir kalıp ezberliyor, onunla devam ediyor. Rakibi şaşırtayım yapmıyor. Danışıklı dövüş... Erol böyle yapar, Fatih böyle yapar tarzı..."

"FENERBAHÇE İYİ OYNADI' DİYEN KÖTÜLÜK YAPIYORDUR"

"Spor yorumcuları denilen zevatı okudum, dinledim... 'Fenerbahçe çok iyi' diyorlar. Fenerbahçe'den bahsediyoruz, Karagümrük, Hatayspor'dan değil. Fenerbahçe'nin Galatasaray kalesini bulan kaç şutu var? Şutu yok. Galatasaray kalecisi yerine ben olsaydım maç yine aynı skorla biter miydi? Ne kurtardı? Belki bir iki çıkışı vardı, ama gelen topları aldı. Fenerbahçe iyi oynadı diyen futboldan ve her şeyden, dünyadan bihaber yorumcu güruhu Fenerbahçe'ye yalakalık yapıyor ama iyilik yapmıyorlar. Fenerbahçe dün iyi oynadı, istediğini aldı demek Fenerbahçe'yi bundan sonrası için kötü yöne sevk etmek demektir."

"HER TAKIMA AYNI SİSTEMLE OYNAYAMAZSIN"

"Fenerbahçe'nin sahada iyi oynayan yegane oyuncusu Ozan Tufan'dı. Oyunu değiştirme potansiyeli olan, Galatasaray'ın orta saha ve savunma oyuncularına sarı kart aldıran, savunmanın dengesini bozan, dikine çıkışlar yapan tek oyuncu Ozan Tufan'dı. Ozan Tufan, bu oyundan hiçbir şekilde çıkmaz. Çünkü Fenerbahçe'nin baskı kurduğu dakikalarda niye Ozan çıkıyor? Oyun sistemi, oyun içinde şartlara göre değişmiyorsa ona sistem falan diyemezsin. Galatasaray'a da Hatayspor'a da aynı sistemle oynayamazsın. Erol Bulut'un yaptığı bu. Kafasında ezberler var, bu ezberler üzerinden bir şablon oturtmaya çalışıyor. Elbette ki bazı oturmuş pozisyonlar olacaktır ama aynı başlarsın, değiştirirsin. Her zaman sabit kalırsa çok çabuk çözülür ve çökersin."

"GALATASARAY'I FATİH TERİM'İN KORKAKLIĞI DURDURDU"

"Galatasaray kabiliyetli davransaydı, Erol Bulut durdurmuş muydu? 277 pozisyonu olmaz ki, 8 olur 10 pozisyonu olur. Kalecin 3 tane baya zor pozisyonu çıkarmışsa, sen birkaç pozisyon verdiysen hiçbir şekilde Galatasaray'ı durduramamışsın. Galatasaray'ı, Galatasaray'ın kendi hocası, kendi hocasının korkaklığı durdurmuş. Fenerbahçe'de başarı görmüyorum. Galatasaray, derbilerde kazanamıyor. Burada bir sorun görüyorum."

"LUYINDAMA BİR SAATLİ BOMBA"

"Luyindama bir saatli bomba. Dün kötü değildi bu arada. Kötü değildi ama Luyindama'yı hataya zorlayacak tarzda bir şey yapamadı Fenerbahçe."

EROL BULUT'UN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"Başka maçları seyrettik diye düşünüyorum ben. Ya da kendini Galatasaray Teknik Direktörü mü sanıyor? Fatih Öztürk yere yatmadı, top çıkarmadı, kurtarış yapmadı. Erol Bulut kötü hocadır demiyorum, sadece kendine gelmesi... Hep şunu söylüyoruz kan uyuşması var. Atıyorum bir yönetimle bir teknik direktör başarısız olabilir, başkasıyla başarılı olabilir. 3 ay oldu çok başlangıcında Erol Bulut. Fenerbahçe'de kendini bulamadı henüz."

"SAMATTA'DAN BİR CACIK OLMAZ"

"Thiam daha sisteme alışamamış. Ya rolü anlatılamamış ya anlamamış ya da öyle bir rol yok. Yeni aldıkları Samatta'dan bir cacık olmaz. Dün gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Adamla ilgili önceden bir fikrim yok, dün gördüğüm futbolcudan cacık olmaz. Geçmişi nedir bilmiyorum. Yarım sezonda bir gol... Fena değilmiş. Gol atabilmesi mucize! Dedim ki 'Yazık bu adama para verdilerse."

"FEGHOULI VE BELHANDA KÖTÜYDÜ"

"Feghouli maçta çok kötüydü. İlk yarının sonunda oyundan alınabilirdi. Belhanda'nın bu sezonki en kötü maçıydı, büyük maçlarda hep kötü oynuyor. Arda biraz daha erken çıkabilirdi, iyi niyetliydi ama çok da çalışamadı. En kötülerden bir tanesi Fatih Terim'di. Bir daha erken hamle yapabilirdi, iki daha sürpriz bir kadro çıkarabilirdi. Erol Bulut da bu kadroyu bekliyordu, taraftarlar da. Herkesin beklediğini yaptı Fatih Terim. Belki de herkesin beklemediğini yapmak gerekiyordu. Falcao'nun yanına Diagne'yi koyduğun zaman Fenerbahçe senin pas yollarını kapamak için bu kadar öne çıkabilecek miydi? Fatih Terim de futbolcular kadar beklentileri karşılamaktan uzaktı."

ALİ PALABIYIK'IN DERBİ PERFORMANSI

"Sarı kartlarını çok cömert harcadı. Bir noktadan sonra patır patır kart çıkarmaya başladı. Peki bu kadar sarı kart çıkartınca sonra çıkabilecek kırmızı kartları çıkarabilecek miydin? Daha önceki kartlara bakarsak Tisserand'a kırmızı verilebilirdi. Bence verilmemeliydi. Galatasaray, Ali Palabıyık'ı istemiyor, haksız da diyemeyiz. Geçmiş performansına bakınca... Ama onu isteme bunu isteme nereye kadar..."

DERBİDE PROTOKOL TRİBÜNÜNDEKİ KALABALIK TARTIŞMA YARATTI

"Orada olması gereken insan sayısı kurallara göre 40, orada 100'den fazla kişi var. Rezillik! Bunun hesabını da kimse sormaz, niye sormaz! Gerçi TFF Başkanı, Kovid-19'u saklayın diye bir kulübe talimat veriyor, ne bekliyorsun ki! Sağlık Bakanı sonra çıksın, yırtınsın... Yazık o doktorlara, hemşirelere, hasta bakıcılara, ambulans şoförlerine! 70 yaşında, ODTÜ mezunu TFF Başkanı diyor ki 'Rica ettim, Kovidlileri sakladılar' Ört ki ölem."

"SERGEN YALÇIN KARANTİNA SÜRESİNDE YEMEĞE GİTTİ. NİYE KİMSE SES ÇIKARMIYOR?"

"Sergen, karantinada olması gereken gün dışarıda! Kovid-19 teşhisi konduğu için takımının başında değil. Bu fotoğraftan bir saat sonra oynanacak maçta takımının başında değil. Bu arkadaşımız nerede? İstanbul'da bir restoranda. Kovid-19 teşhisiyle karantinada olması gereken Sergen Yalçın, bırak her şeyi maskesiz şekilde sokakta, restoranda. Eyy Sağlık Bakanlığı... Eyy İstanbul Valiliği... Ne varsa.. Bu nasıl oluyor? Bu nedir? Niye kimse ağzını açıp bir şey demedi! Bir kişi de demedi ki 'Bu çocuk hasta, Kovid-19, niye sokakta geziyor?' Bir kişiden çıt çıkmadı! Aleni, kabak gibi ortada. Hadi kesin cezayı!

GALATASARAY'IN DİVAN KURULU

"İzleyici olarak katıldım. Tedbirden dolayı konuşma hakkım yokmuş. Divan'da beni 50 kişi dinleyecekti, burada daha çok dinliyor. Şunları söyleyecektim: Bir, benim hakkımda verilen karar geçersizdir çünkü karar alma sayısına sahip olmadan yönetim kurulu bir karar almıştı. İki, karar alma sayısı olsa da geçersizdir çünkü ibra edilmemiş ve görev başında olmayan bir başkan söz konusudur. O başkan düştüğü anda ona bağlı tüm kurullar düşer. Başkan yasal olarak düşmüştür, yürütmeyi durdurma kararı aldıranlar arasında başkan yoktur. Düşmüş bir başkan ve yönetim kurulu benimle ilgili bir karar alamaz."

"GALATASARAY YÖNETİMİNİN HAKKIMDA ALDIĞI HER KARAR GEÇERSİZDİR"

"Benim hakkımda karar verecek olan Galatasaray Genel Kurulu'dur. Divan'da söylemek istediğim şey, Galatasaray ve Galatasaray Yönetim Kurulu, kulübü ısrarla genel kurula götürmüyor. Martta yapılması gereken mali genel kurul, korona bahanesiyle yapılmadı. Korona yasakları kalktı, gevşetildi, pek çok kulüp, kuruluş, partiler genel kurullarını, kurultaylarını yaptı. Bir tek Galatasaray genel kurulunu yapmıyor. Bilerek yapmıyor. Çünkü yaptıkları işlerden ötürü ibra edilmeleri mümkün değil! Bununla ilgili bir dava açıyorum. Gerekirse imza toplanmasını talep edeceğim. Bunun hukuki sonuçları olacaktır."

"ONLARIN GÜCÜ VARSA BİZİM DE VAR"

"Başkanın yanında bürokrasiden gelen adamcağız var. İsimlerini kullanmayı sevmiyorum, ağzımı lekeler o isimler. Bu kişi Nişantaşı barlarında başkan hakkında ağzına geleni söyleyip sonra bir çete gibi davranmaları ayrı bir şey ama bu adamların hukuk koridorlarında bir takım güçler kullanarak etik dışı kararlar aldırmaya çalışmaları ve hukuk labirentlerinde Galatasaray'ı dolaştırmaları kabul edilebilir bir şey değil. Ama şunu söyleyeyim onların bir gücü varsa bizim de bir gücümüz vardır. Biz derken Galatasaraylıları kastediyorum, vatandaşlıktan kaynaklanan, hukuğu bilmekten kaynaklanan bir gücümüz vardır. En az onlar kadar dava açmayı, sonuç almayı ve bu işgalcileri o makamlardan atmayı biliriz."

"GALATASARAY BU ASALAKLARDAN KURTULUR"

"O adını anmadığım kişiye şunu söyleyeyim, Galatasaray'daki bu oyununu fazla sürdüremez. Galatasaray Spor Kulübü, bütün asalaklarından kurtulduğu gibi bunlardan da kurtulacaktır. Bunlar üye olarak bile kalamazlar. Dün Aziz Yıldırım'ın veliahtı olarak gösterilen bir takım kişileri, Galatasaray'a üye yapma tezgahını da bozarlar. Bunların maskesi düşmüştür."

BEŞİKTAŞ'IN KONYASPOR MAĞLUBİYETİ

"Yollanılan Burak Yılmaz'dan daha fazla alıyor Vida... Takımın en pahalı oyuncusu. Tasarruf diye Burak yollandı, savunmanın önemli adamı diye Vida tutuldu... Yaptığını gördük. Beşiktaş'ın saygıdeğer bir başkanı var ama kendisi söylemleri Beşiktaş açısından doğru değil. Beşiktaş'ı küçük hedeflerin takımı gibi gösteriyor. Orası ağlama duvarı değil. Bir yandan tasarruf yap ama en azından kuyruğu dik tutuyormuş gibi yap. İkincisi kadro ve transfer politikası yanlış."

"SERGEN'İN İŞİ KOLAY DEĞİL"

"Önemli oyuncularını kaybetmiş vaziyette, Sergen'in işi kolay değil. Yönetimsel hatalar var buna rağmen iyi oyunlar da çıkardı bazı maçlarda. Ama takımın en önemli adamı kim? Atiba... 37 yaşında Atiba'yla bir sezon çıkaramazsın. Beşiktaş'ın yükünü taşıyamaz. Elneny ve Burak gitti yerlerine kim alındı? Lens'i aldıklarında neden alındı demedik mi? Lens'in aldığı her kuruş haram değil mi?"

RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI

"Rıdvan bazı şeyleri gündeme getirdi ben de gündemde tutmaya çalıştım. Dikkat edersen bir haftadır benden, Ercan Taner'den bahsediliyor ama Rıdvan'ın gündeme getirildiği meseleler ört bas ediliyor. Rıdvan belli yerlere mesaj yolladı ve onlar da mesajı alıp sustular mı? Buradan bunu mu çıkaralım? Ayrıca bunları Rıdvan değil de ben söylemişim gibi bana yöneldiler. İstedikleri gibi yönelebilirler... Medya tarihinde bana kimlerin yöneldiğini ve nerede oldukları ortada. Ben umursamam, gelip çarpar ve geri dönerler. Ben bir konuyu girdiysem o konuyu unutmam. Bir meseleye dahil olduysam o meselenin köküne kadar giderim. Turkcell yöneticilerinden bir ricada bulunuyorum. Siz kime ne kadar ödeme yaptınız? Bunu açıklasınlar. Spor medyasından kim sizden kaç para aldı? Bireylere vermemiş olabilir ama 'Ahmet'i Mehmet'i çalıştırdığını söyleyen birilerine ödeme yaptım' da diyebilir... Kim, spor medyasına dağıtmak üzere Turkcell'den kaç para almış? Bunun karşılığında dönemin Turkcell Genel Müdürü nerelerde neler yapmış? Bunları öğrenelim. Türkiye'deki etkin spor yazarlarını kendine bağladığını zannederek veya böyle göstererek kimler federasyon ve kulüpler üzerine tahakküm kurarak nemalanmışlar? Turkcell bu açıklamayı yaparsa yine bir yere varırız. Turkcell'i suçlamıyorum, profesyonel olarak anlaşma yapabilir. Oradan alınan para nasıl harcanmış? Kimler bu parayı nereye harcamış ve spor medyasını nasıl yönlendirmekte ve bu yönlendirmeyle spor medyası nasıl kirletilmiş bunu öğrenmek hakkımız."

"MİSLİ 106 TAKIMA PARA ÖDEMİŞ. BU NORMAL Mİ?"

"Federasyon'la ilgili sualler var. Bunları sormaya başlayalım mı? Misli diye bir şey var. 106 takıma para ödemişler. Her takıma 100 bin TL para ödenmiş. Bahis şirketleriyle böyle şeyler normal mi? Bunlar niye, kim için, hangi çıkarla ödenmiş?"

"Geçen hafta bahsettiğimiz bir arkadaş vardı... Meclis komisyonuna yansımış rakamlar vardı ve TRT de bu rakamları doğruladı. Benim istediğim şeffaflık. Benim kaç para aldığımdan sanane? Benim paramı özel sektör ödüyor, sen benim vergilerimden para alıyorsun. 'Ben 27 bin TL alıyorum' demiş. Ya TRT bize yalan söylüyor ya da Meclis'e. Dört sene önce 10 bin Dolar'a razı olan kişi bugün 3 bin Dolar'a razı mı oldu? Böyle bir indirim de yok. Bir soru daha soruldu, Rıdvan Dilmen sordu? TFF'den maaş alıyor musun, almıyor musun? Alıyorsan kaç para alıyorsun? İddia o ki bu arkadaş TFF'den ayda 120 bin TL alıyor. Bir de makam arabasından söz ediliyor ama doğru mu değil mi bilmiyorum. Bunun karşılığında ne yapıyor? Bu parayı müsteşar almıyor, genel müdürler almıyor, Genelkurmay Başkanı almıyor. TRT'de eski bir üst düzey yönetici aradı, 'Evet Ersin Düzen'e haftada 100 bin TL + KDV veriyorduk. Kaç program yapacağı belli olmuyordu. Ayda da 400 bin TL + KDV veriyorduk' dedi. O dönem en çok ücret alanı sordum, bir sunucudan bahsetti. O da 26 bin lira alıyormuş."

"TFF'NİN KAPISINDAN GİRMEYİP MAAŞ ALANLAR VAR"

"Federasyon, kulüplerin federasyonu. Kamu! TFF'den maaş alanlar kim? Hadi anlatın! TFF'nin kapısından içeri girmeyip maaş alanlar var! TFF 'Benim bordromda bunlar var' deyip açıklasın! TFF'nin internet sitesindeki teşkilat şemasında yer almayan isimlere kaç para veriliyor? Ve bunlar niye şemada yok, niye gizli? Birisi de bunları anlatsın! Ben hem Federasyon'dan hem de Turkcell'den cevapları beklemeye devam edeceğim. Bunlar sonunda ortaya çıkar. Kimsenin kazandığı parada gözüm yok. Herkesin iyi paralar kazanmasını isterim. Yeter ki hak edilmiş olsun ve başkasının hakkı gasp edilmesin."