Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
Balıkesir'de, iddiaya göre park halindeki iş makinesini hareket ettiren ve panik yapıp durduramayan 11 yaşındaki Fatih Sakar, iş makinesinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı
Balıkesir'de olay, dün öğle saatlerinde, Havran ilçesi kırsal Kocadağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta iş makinesi ile çalışma yapan İsa Sakar, bir süre sonra park ettikten sonra yanından ayrıldı.
İŞ MAKİNESİ BİR ANDA DEVRİLDİ
DHA'da yer alan habere göre iş makinesinin başına gelen Sakar'ın oğlu Fatih Sakar (11), iş makinesini çalıştırdı. Hareket eden ve panik yapan çocuğun durduramadığı iş makinesi şarampole devrildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çocuğun yaralandığını gören çevredekileri, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Fatih Sakar'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.