ABD'li model, "Seyahat etmek ve yeni insanlarla tanışmak istedim. Bunun için modellik yapmanın harika olabileceğini düşündüm. Ama şansımın olduğuna inanmıyordum Çünkü yeterince iyi olmadığımı düşünüyordum. Bunların hiçbirinin olacağını düşünmemiştim ama oldu. Hayalleriniz hiç beklenmedik zamanlarda gerçekleşebilir" dedi.