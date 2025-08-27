Fas nerede? Fas hangi kıtada, komşuları kim, başkenti neresi?

ve 12. yüzyıllarda Almoravid ve Almohad hanedanlıkları, geniş bir imparatorluk kurarak İspanya’nın güney bölgelerine kadar uzanmıştır. Orta Çağ boyunca Fas, trans-Sahra ticaret yollarının önemli bir merkezi olmuş ve özellikle altın, tuz ve köle ticaretiyle ekonomik olarak güçlenmiştir. 15. yüzyıldan itibaren Portekiz ve İspanyol etkisi baş göstermiş, liman şehirleri stratejik öneme sahip olmuştur.

ve 20. yüzyılda Fas, Avrupa devletlerinin kolonileşme girişimlerine maruz kalmış, 1912 yılında Fransa ve İspanya tarafından kontrol altına alınmış, ancak 1956’da bağımsızlığını kazanmıştır. Bu tarihsel süreç, Fas’ın kültürel çeşitliliğini, mimari mirasını ve bölgesel diplomatik önemini şekillendirmiştir ve günümüzde ülke hem Afrika hem Akdeniz havzasında etkili bir konuma sahiptir. Fas hangi kıtada?

FAS NEREDE?

Fas, Kuzey Afrika’nın batısında, Atlas Okyanusu ve Akdeniz kıyıları boyunca uzanan bir ülkedir. Kuzeyde Cebelitarık Boğazı ve İspanya’ya, batıda Atlas Okyanusu’na, doğuda Cezayir’e ve güneyde Batı Sahra bölgesine komşudur. Ülkenin coğrafyası oldukça çeşitlidir; kuzeyde Rif Dağları, merkezde Fes ve Meknes çevresindeki yaylalar, güneyde ise Sahra Çölü ile karşılaşılır. Atlas Dağları, ülkenin iç bölgelerini yüksek platolar ve vadilerle bölerken, kıyı şeridi tarım ve şehirleşme açısından yoğun olarak kullanılır. Başkenti Rabat, Atlas Okyanusu kıyısında konumlanır ve hem yönetim hem de kültürel merkez görevini üstlenir. Fas, stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca Akdeniz ve Afrika ticaret yollarının kesişim noktalarından biri olmuştur.

İklimi, kıyı bölgelerinde Akdeniz iklimi hâkimken, iç ve güney bölgelerde karasal ve çöl iklimi gözlenir. Bu konum ve çeşitlilik, ülkenin hem doğal kaynakları hem de kültürel mirası açısından önem taşır. Kuzey Afrika’nın tarih, kültür ve coğrafya bakımından zengin ülkelerinden biridir. Doğal çeşitliliği ve el sanatlarıyla öne çıkar. Ülke, renkli pazarları, baharat kokuları ve el yapımı ürünleriyle turistlerin ilgisini çeker; özellikle halı, seramik ve deri işçiliği, Fas’ın el sanatlarındaki başarısını yansıtır. Tarihi şehirleri, dar sokakları, medinaları ve eski kasbahlarıyla ünlüdür; Fes, Marrakech ve Essaouira gibi kentler, hem mimari hem de kültürel açıdan öne çıkar.

Fas mutfağı, zengin baharat kullanımı ve çeşitli geleneksel yemekleri ile tanınır; kuskus, tagine, pastilla ve naneli çay ülke mutfağının simgelerindendir. Atlas Dağları ve Sahra Çölü, doğa turizmi açısından önemli alanlar oluşturur; trekking, deve turları ve çöl kampları ziyaretçilerin ilgisini çeker. Ayrıca Fas, Arap ve Berberi kültürlerinin izlerini taşıyan festivalleri ve müzik etkinlikleriyle kültürel çeşitliliğini sergiler. Liman kentleri ve kıyı şeridi, balıkçılık ve deniz ürünleri açısından ülkeye ekonomik katkı sağlar. FAS KOMŞU ÜLKELERİ Fas, Kuzey Afrika’nın batısında yer alan bir ülke olup kara ve deniz sınırlarıyla çevrilidir. Cezayir (Doğu): Fas’ın doğusunda yer alan Cezayir ile sınırı yaklaşık 1500 kilometredir. Bu sınır hattı, dağlık ve çöl alanlarından geçer ve tarih boyunca iki ülke arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin şekillenmesinde belirleyici olmuştur. Sınır bölgesi, özellikle Atlas Dağları’nın doğu uzantıları ve Sahra’nın batı kesimleriyle karakterizedir.

Batı Sahra (Güney): Fas, güneyde Batı Sahra ile sınır paylaşır. Bu bölge, Fas tarafından kontrol edilen ve idari olarak ülkeye bağlı kabul edilen topraklardır. Sınır uzunluğu yaklaşık 1500 kilometredir ve çoğunlukla çöl arazisi hâkimdir. Batı Sahra, fosfat rezervleri ve balıkçılık açısından stratejik öneme sahiptir.

İspanya (Kuzey): Fas ile İspanya arasında doğrudan kara sınırı olmasa da kuzeyde Cebelitarık Boğazı ve Kuzey Fas’ta yer alan İspanyol özerk bölgeleri Ceuta ve Melilla üzerinden bağlantı vardır. Bu özerk bölgeler, tarihi ve siyasi olarak hassas noktalar olup Fas ile İspanya arasında diplomatik konulara yol açmaktadır.

Atlas Okyanusu ve Akdeniz (Batı ve Kuzey): Fas’ın batısında Atlas Okyanusu, kuzeyinde ise Akdeniz kıyısı bulunur. Bu deniz sınırları, ülkenin ticaret, balıkçılık ve deniz ulaşımı açısından avantaj sağlar. Liman şehirleri olan Casablanca, Tangier ve Agadir, bu kıyıların ekonomik ve lojistik açıdan önemini gösterir. Fas, bu kara ve deniz sınırlarıyla hem Afrika hem de Avrupa ile yakın temas hâlindedir. Bu konum, ülkenin tarih boyunca stratejik, ekonomik ve kültürel açıdan önemli bir merkez olmasına katkı sağlamıştır. FAS BAŞKENTİ Fas’ın başkenti Rabat, ülkenin kuzeybatısında, Atlantik Okyanusu kıyısında konumlanır ve hem siyasi hem de kültürel merkez işlevi görür. Kent, Fas monarşisinin yönetim organlarının ve yabancı büyükelçiliklerin bulunduğu bir merkez olarak öne çıkar. Rabat, tarih boyunca farklı medeniyetlerin etkisi altında kalmış ve bu durum şehir dokusuna yansımıştır; Osmanlı, Arap ve Avrupalı mimari unsurlar kent siluetinde kendini gösterir.

Kasbah bölgesi, tarihi surlar ve eski şehir sokakları, Rabat’ın tarihsel mirasını gözler önüne serer. Şehir, modern yapılar, geniş bulvarlar ve parklarla birlikte planlı bir kent dokusuna sahiptir. Eğitim ve kültür açısından da Rabat önemli bir merkezdir; üniversiteler, müzeler ve kültürel merkezler, akademik ve sanatsal faaliyetleri destekler. Liman kenti olması, ticaret ve ulaşım açısından şehre stratejik avantaj sağlar. Rabat’ın iklimi Akdeniz iklimi etkisinde olup, yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılıman ve yağışlıdır.