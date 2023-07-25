Farkındalık için Güneydoğu turunda pedal çeviriyorlar

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Adana'dan araçla Mardin'in Midyat ilçesine giden Adana Bisiklet Takımı (ABİT) amatör sporcuları 48 yaşındaki Yasemin Öztürk, 57 yaşındaki Sevilay Kaygısız ve 53 yaşındaki Fatma Altınsoy, pedal çevirerek Mardin ve Diyarbakır'ın ardından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı misafirhanesinde kalan bisikletçi kadınlar, çıktıkları turu Hilvan'ın ardından Şanlıurfa'da tamamlayarak Adana'ya dönmeyi planlıyor.

"ŞU ANA KADAR 400 KİLOMETRE YOL YAPTIK"

Tura Midyat ilçesinden başladıklarını belirten Fatma Altınsoy, şöyle konuştu:

"Siverek ilçesine kadar bisiklet sürerek geldik. Çok güzel bir tur oldu, insanlar çok samimi, çok cana yakındı. Buradaki insanları ve misafirperverliklerini anlatmak mümkün değil. Bizim için harika bir tur oldu ki şu ana kadar yaklaşık 400 kilometre yol yaptık. Daha 100 kilometre yolumuz var, buradan Şanlıurfa'ya geçeceğiz.

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Çok güzel günler geçirdim, unutamayacağım anlarım oldu. 12 gündür yollardayız, 3 gün de Şanlıurfa'da kalıp daha sonra Adana'ya dönmeyi planlıyoruz. Vaktimiz olsaydı Gaziantep'e kadar sürecektik. Önümüzdeki yıl da böyle bir tur yapmayı planlıyoruz. Herkesin gelmesi gerekiyor, herkesin buraları görmesi gerekiyor. Sadece Batı yok, Güneydoğu da var, gelip insanlarını ve misafirperverliklerini görsünler. Her gittiğimiz yerden üzülerek ayrıldık ve üzülerek ayrılmaya da devam edeceğiz sanırım."

Altınsoy, tur sırasında kendilerine yardımcı olan tüm bisiklet tutkunlarına teşekkür etti.

"FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK"

Bisikletle tura katılanlardan Yasemin Öztürk ise tatil için geçmiş dönemlerde batı illerini seçtiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Daha önce hiç doğuya gelmedik ki açıkçası aklımıza da gelmiyordu. Bisiklet sürerek gelmek istedik. Bu ülke hepimizin, doğuyu da görmemiz gerekiyor, doğusu da batısı da bizim. 3 kadın olarak Güneydoğu'da bisiklet sürerek bir şehirden başka bir şehre gitmenin güvenli olduğunun farkındalığını oluşturmak istedik. Her gittiğimiz yerde insanlarla da kaynaşmak istedik, amacımız sadece kültürel ve tarihi yerlerini görmek değildi. İnsanlarla sohbet etmek istedik, yaşam alanlarına girerek kültürlerini tanımak istedik. Düğünlerini görmek istedik, düğünlerine katıldık. Onlarla birlikte eğlenip birlikte halay çektik.

Çok sıcakkanlı, çok yardımsever insanlardı. Mesela hiç sokakta kalmadık, hiç aç kalmadık. Hep bir şekilde bize yardımcı oldular. Sürüşler sırasında kadın olmamızla alakalı da hiçbir sıkıntı yaşamadık. Sıkıntı yaşadığımız tek nokta hızlı araç kullanımından ötürüydü. Sürücülerimiz bisiklet kullanıcılarına karşı biraz daha duyarlı olursa çok iyi olur."

Sevilay Kaygısız da ilk kez Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerine geldiğini söyledi.

Bir şehri ya da yöre insanını görmeden karar vermenin yanlış olduğunu dile getiren Kaygısız, "Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki batı değil doğuya gelinmeli. Gelsinler, görsünler ve yaşasınlar. Çok misafirperver insanlar. Ben onlara bizlere yardımcı oldukları için canıyürekten çok teşekkür ediyorum" dedi.