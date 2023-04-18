Başak
Kendini elindeki işe adayan Başak burcu, durumları kendi çıkarlarına göre manipüle etmekte ustadır. Başak burcunun birçok özelliği vardır ama ani hareket etmek bunlar arasında kesinlikle yoktur. Daha sohbet ya da etkileşim gerçekleşmeden önce, birini tam olarak nasıl manipüle edeceğini planlamaya zaman ayırır; bu şekilde, istediğini elde etme şansı maksimum olur. Başak burcu, manipülasyonu aklına koyduysa daha oyunun başladığını fark edemeden kaybetmişsindir.
Bir Başak burcu insanı, bir dostundan ya da sevdiğinden ricada bulunmak için onun hayır diyemeyecek kadar yorgun düştüğü bir günün akşamını kollayabilir.
Başak burcu ipleri elinde tutmaya ve her şeyi kontrol etmeye çok meraklı olabilir. Tam olarak ne istediğini bilir ve asla daha azıyla yetinmez. Bazı Başak burcu insanları istedikleri konusunda dolaysız olmayı tercih ederken, bazıları başkalarını manipüle etmek için daha toksik ve pasif agresif bir tutum takınabilir.
Başak burcuna öneriler: Sınırlar en iyi arkadaşın olabilir! Büyük bir planla ortaya çıkmak yerine insanlara, onlardan tam olarak neyi, ne zaman istediğini bildir.