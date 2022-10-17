Fare zehrini pilava katıp sevgilisini öldürdü!

DHA

Denizli'de, Afganistan uyruklu Nadia Noori'yi (30) fare zehirli pilavla öldüren, ellerini ve ayaklarını bağlayarak battaniyeye saran, el arabasıyla 2 kilometre taşıyıp yol kenarına atan şüpheli Afganistan uyruklu Sabour Sakhizadeh'in (21), ifadesinde yeni detaylar ortaya çıktı. DHA'nın haberine göre Sakhizadeh'in, birlikte intihar etmek için yaptığı pilavdan az yediğini, sevgilisini öldürdükten sonra yanına yatıp ağladığını söylediği öğrenildi. Olay, 10 Eylül'de ilçede yol kenarındaki boş bir arazide meydana geldi. Battaniye içinde kadının hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Afganistan uyruklu Nadia Noori'nin öldüğünü belirledi. Polis, battaniye sarılı şekilde elleri ve ayakları plastik kelepçeyle bağlanmış Noori'nin cesedinin bulunduğu yerde geniş çaplı inceleme yaptı.

YEMEĞİNE FARE ZEHRİ KATILDIĞI BELİRLENDİ Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopside Noori'nin zehirlenerek öldürüldüğü saptandı. Cinayet bürosu ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde yaşadığını belirlediği Noori'nin, evinde Afganistan uyruklu sevgilisi Sabour Sakhizadeh tarafından yemeğine fare zehri katılarak öldürüldüğünü tespit etti. Kıskançlık nedeniyle yaşanan tartışma sonrası Noori'nin, sevgilisi tarafından öldürüldüğü, cesedinin elleri koli bandı, ayakları plastik kelepçeyle bağlanıp battaniye sarıldıktan sonra 'çekçek' olarak bilinen 2 tekerlekli el arabasına konup, 2 kilometre götürüldükten sonra araziye atıldığı belirlendi. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Sakhizadeh, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiğini adliyede tutuklandı.

NOORI İLE 2 YILDIR BİRLİKTE YAŞIYORLARMIŞ Polisteki ifadesinde, sevgilisini kıskançlık yüzünden öldürdüğünü itiraf eden Sakhizadeh, 2017'de ablasını annesi, eniştesini ise babası gibi gösterip, onlarla Türkiye'ye giriş yaptığını, bir süre sonra yabancı kimlik belgesi aldığını söyledi. Sakhizadeh, 2 yıl önce Manisa'da evli ve 3 çocuğu olan Noori ile sosyal medyadan tanıştığını, eşinden şiddet gören Noori'nin eşini ve çocuklarını terk edip yanına geldikten sonra birlikte yaşamaya başladıklarını söyledi.

"YANINA YATIP BİR SÜRE AĞLADIM" Noori'nin kendisini aldattığı için tartıştıklarını ileri süren Sakhizadeh, "Ben ona bu yüzden tartıştığımızda 'birlikte intihar edeceğiz' diyordum. Olay günü fare zehirli pilav yaptım. Ben az yedim o ise pilavı bitirmiş. Bir süre sonra yatakta nefes almadığını gördüm. Ağzından kan geliyordu. Yanına yatıp bir süre ağladım. Daha sonra kardeşimi arayarak Nadia'yı zehirleyerek öldürdüğümü söyleyip, gelmesini istedim. Kardeşim gelene kadar kolay taşımak amacıyla ellerini koli bandıyla, ayaklarını da plastik kelepçeyle bağlayıp, battaniye sardım. Çuvalın içine koyup, yaşadığım evden kardeşimle birlikte sürükleyerek çıkardım. Nadia'nın bütün kıyafetlerini de çuvala koydum. Bizi bu sırada kimse görmedi. Cesedi sürüklerken, merdivenden indirdiğim için sesler çıkıyordu; yavaş hareket ettim. Kimse duymadı. İki tekerlekli hurda toplanan el arabasına koyduktan sonra gidip yol kenarına bıraktık. Olaydan dolayı çok pişmanım" dedi. Öte yandan, ağabeyine cesedi taşımasında yardım eden N.Z.'ye (15) ise suça sürüklenen çocuk kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi.