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Farah Zeynep Abdullah: Sevgilim değil - Magazin haberleri

Farah Zeynep Abdullah: Sevgilim değil

Farah Zeynep Abdullah, bir erkek arkadaşı ile birlikte görüntülendi. Ünlü oyuncu, basın mensuplarının, "Beyefendi sevgiliniz mi?" sorusunu, "Hayır, sevgilim değil" şeklinde cevapladı

Giriş: 24.12.2022 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Farah Zeynep Abdullah'ın adı bir süredir işletmeci Umut Evirgen ile anılıyordu. Evirgen 'aşk' dedikodularının ardından, "Yakın arkadaşız" açıklamasında bulunmuştu.

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Farah Zeynep Abdullah, Galataport'taki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

  • "SEVGİLİM DEĞİL"

    Bir erkek arkadaşı ile görüntülenen ve yaklaşık 10 dakika taksi bekleyen Abdullah, gazetecilerin, "Beyefendi sevgiliniz mi?" sorusuna, "Hayır, sevgilim değil" yanıtını verdi. Ardından taksiye binen ünlü oyuncu, hızla oradan ayrıldı.

  • HASTALIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

    Öte yandan Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği soru-cevap ile hakkında merak edilenleri anlatmıştı.

    Bir takipçisinin "Kronik bir hastalığın var mı?" şeklindeki sorusuna kayıtsız kalmayan Abdullah, hastalıklarını art arda sıralayarak dert yanmıştı.

  • "DOKTORA GİTMEM GEREKİYOR"

    33 yaşındaki oyuncu, "Boyun fıtığım var, tiroidim çalışmıyor, haşimato hastasıyım. Beynimde lezyon var. Bir de dizim çok kötü. Bu hafta doktora gitmem gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

  • BEYİNDE LEZYON NEDİR?

    Beyinde yer alan bazı dokuların ya da dokularda meydana gelen hasarlardır. Beyinde bulunan lezyonlar, pek çok farklı boyda, çeşitte ve şekilde olabilir. Beyindeki lezyonlar, genellikle çekilen beyin MR’sında leke olarak görülür. Bu lekelerin çoğu iyi huylu olduğu için genellikle zararsızdır.

    HAŞİMATO NEDİR?

    Hashimato tiroidi, tiroit bezinin iltihaplı hastalıklarının yani tirioditlerin en sık görülen çeşididir. Otoimmün ya da kronik lenfosistik tiriodit olarak da adlandırılır ve bağışıklık sisteminin bozukluğundan kaynaklanan bir endokrin sistem hastalığıdır.

  • 'ESTETİK' YANITI

    Farah Zeynep Abdullah, daha önce de, "Dudaklarınızda dolgu var mı?" sorusunu yönelten bir takipçisine, "Çok teşekkür ederim. Yok, yani dudak dolgusu olmayan son insanlardan biri benim galiba ama ben bu sabah düşündüm, ruj sürdüm ve dedim ki 'Tamam, yeterli..." yanıtını vermişti.

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