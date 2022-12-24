BEYİNDE LEZYON NEDİR?

Beyinde yer alan bazı dokuların ya da dokularda meydana gelen hasarlardır. Beyinde bulunan lezyonlar, pek çok farklı boyda, çeşitte ve şekilde olabilir. Beyindeki lezyonlar, genellikle çekilen beyin MR’sında leke olarak görülür. Bu lekelerin çoğu iyi huylu olduğu için genellikle zararsızdır.

HAŞİMATO NEDİR?

Hashimato tiroidi, tiroit bezinin iltihaplı hastalıklarının yani tirioditlerin en sık görülen çeşididir. Otoimmün ya da kronik lenfosistik tiriodit olarak da adlandırılır ve bağışıklık sisteminin bozukluğundan kaynaklanan bir endokrin sistem hastalığıdır.