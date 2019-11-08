Juan, "James çalıştığım en iyi profesyonllerden biri. Bizim her şartı kontrol eden profesyonellerimiz var ve fiziksel konularda olmayan şeyleri değiştiremeyiz. Bu konuda sahtecilik yapılamaz. Bir oyuncu hazır değilse, değildir. Çok fazla fiziksel ağırlık yaşadı ve onun da süreye ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.