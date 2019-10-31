Galatasaray’da sakatlık durumu spekülasyonlara neden olan ve yaklaşık 1 aydır takımla birlikte antrenmanlara katılamayan Radamel Falcao’nun Şampiyonalar Ligi’nde ‘Tamam-devam’ niteliği taşıyacak Real Madrid maçına çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Tedavisinin tamamlanmasının ardından son birkaç gündür fizyoterapist eşliğinde düz koşular yapan Kolombiyalı golcü, 6 Kasım'daki Madrid deplasmanına yetiştirilmeye çalışılıyor. Real Madrid önünde golcü oyuncusundan yoksun kalmak istemeyen teknik direktör Fatih Terim de öğrencisiyle önceki gün yaptığı görüşmede, kritik maçta oynamasının önemine dikkat çekmişti.

Atletico Madrid başta olmak üzere kariyerinde defalarca Santiago Bernabeu Stadı’nda rakip formayı sırtına geçiren deneyimli golcü, Galatasaray formasıyla da o sahaya çıkmak ve Real Madrid’e gol atmak istiyor. Her halükarda İspanya’ya götürülmesi planlanan Falcao’nun o günkü durumuna göre ilk 11’de maça başlaması, kendisini tam olarak hazır hissetmemesi durumunda ise yedek kuvvet olarak kenarda tutulup sonradan sahaya sürülmesi planlanıyor.