Falcao kararını verdi!

Fransız Onzemondial gazetesine göre; Al Saad ve Al Hilal’den teklifler alan Falcao, Galatasaray’dan ayrılmayı kabul etmedi ve

İstanbul’da mutlu olduğunu söyledi. Kolombiyalı golcü Galatasaray'dan yıllık garanti ücret olarak 5 milyon euro kazanıyor. Falcao'nun kulübü ile olan sözleşmesi 2022 yılının haziran ayına kadar sürüyor.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."