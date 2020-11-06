Falcao'dan kötü haber

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray'da antrenmanda sakatlanan Radamel Falcao, Sivasspor maçında oynayamayacak. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Radamel Falcao’nun yapılan tetkikleri sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı" ifadeleri kullanıldı.

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