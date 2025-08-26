Bankaların yeni müşteri kampanyaları devam ediyor. Güncel olarak birçok banka, yeni müşterilerine özel faizsiz kredi ve nakit avans veriyor. 3 ile 6 ay vade ile geri ödenebilecek faizsiz kredilerin tutarı 90 bin liraya kadar çıkıyor. İşte, faizsiz kredi veren bankaların listesi...