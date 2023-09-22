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        Haberler Ekonomi Döviz Faiz kararlarının ardından dolarda yükseliş! 22 Eylül 2023 dolar kuru - Döviz Haberleri

        Dolarda yükseliş

        Haftanın son işlem gününde sabah saatlerinde dolar/TL 27.16'yı gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 09:32 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:36
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        Fed ve Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararlarının ardından dolar haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

        Dün TCMB 500 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 30'a çekti. Karar öncesinde dolar/TL 26.96 seviyesinde işlem görüyordu.

        Kararın ardından dolar 27 lirayı aştı ve günü 27.11 liradan kapattı. Bugün ise sabah saatlerinde dolar 27.16 liraya kadar yükseldi.

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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        Fed çarşamba günü beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit bırakırken, Fed üyelerinin 2024 için fonlama faizi beklentisinin yüzde 4.6'dan yüzde 5.1'e yükselmesi, 2023'ün son 2 toplantısında bir faiz artırımına gidilmesini daha beklemesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerekirse yeniden artırıma gidebileceklerini açıklamasıyla dolar küresel olarak güçlendi.

        Fed kararı öncesinde 104.4 seviyesinde bulunan dolar endeksi bu sabah itibarıyla 105.16'ya yükseldi.

        DOLAR

        $
        27,1503 0,11
        • Alış: 27,1482
        • Satış: 27,1525
        Son Güncellenme Tarihi: 22/09/2023 09:32:42
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