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Fed ve Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararlarının ardından dolar haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Dün TCMB 500 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 30'a çekti. Karar öncesinde dolar/TL 26.96 seviyesinde işlem görüyordu.

Kararın ardından dolar 27 lirayı aştı ve günü 27.11 liradan kapattı. Bugün ise sabah saatlerinde dolar 27.16 liraya kadar yükseldi.

Fed çarşamba günü beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit bırakırken, Fed üyelerinin 2024 için fonlama faizi beklentisinin yüzde 4.6'dan yüzde 5.1'e yükselmesi, 2023'ün son 2 toplantısında bir faiz artırımına gidilmesini daha beklemesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerekirse yeniden artırıma gidebileceklerini açıklamasıyla dolar küresel olarak güçlendi.

Fed kararı öncesinde 104.4 seviyesinde bulunan dolar endeksi bu sabah itibarıyla 105.16'ya yükseldi.

DOLAR $ 27,1503 0,11 Alış: 27,1482

Satış: 27,1525 Son Güncellenme Tarihi: 22/09/2023 09:32:42