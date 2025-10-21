Habertürk
        Faiz beklenti anketi yayınlandı! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

        Faiz beklenti anketi yayınlandı! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Yatırımcıların ve ekonomistlerin gündeminde bu ayki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı var. Geçen ay politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 40,50'ye çeken Merkez Bankası'nın, bu ay nasıl bir hamle yapacağı piyasalar tarafından yakından izleniyor. Öte yandan, AA Finans'ın 22 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği faiz beklenti anketinin sonuçları da kamuoyuna açıklandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 10:58 Güncelleme: 21.10.2025 - 10:58
        • 1

          Piyasaların odağında bu ay açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı bulunuyor. Geçtiğimiz ay politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 40,50 seviyesine indiren Merkez Bankası’nın, bu ayki toplantıda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Ekonomistler, enflasyon ve döviz piyasasındaki gelişmeler ışığında TCMB’nin olası adımlarını değerlendiriyor. Öte yandan, AA Finans tarafından yapılan faiz beklenti anketinin sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte, ayrıntılar…

        • 2

          TCMB EKİM FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          TCMB faiz kararı 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00'de açıklanacak.

        • 3

          AA FİNANS FAİZ BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI

          AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

          Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

          Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı.

          Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.

        • 4

          TCMB EYLÜL FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

          Geçen ay yapılan PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50'ye çekilmişti.

