Piyasaların odağında bu ay açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı bulunuyor. Geçtiğimiz ay politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 40,50 seviyesine indiren Merkez Bankası’nın, bu ayki toplantıda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Ekonomistler, enflasyon ve döviz piyasasındaki gelişmeler ışığında TCMB’nin olası adımlarını değerlendiriyor. Öte yandan, AA Finans tarafından yapılan faiz beklenti anketinin sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte, ayrıntılar…