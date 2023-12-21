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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Faiz artırımları resesyon tehlikesi mi doğuruyor? - İş-Yaşam Haberleri

        Faiz artırımları resesyon tehlikesi mi doğuruyor?

        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Borsa İstanbul eski Başkanı Oregon Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ oluyor. Merkez Bankası'nın ardı ardına yaptığı faiz artırımlarını değerlendiren Karadağ, bu durumun ekonomik aktörlere yansımasını ele alıyor ekonomide durgunluk tehlikesi yaratıp yaratmadığını değerlendiriyor. Yüzde 50 düzeyine çıkan mevduat faizlerinin borsa yatırımlarına etkisinin olup olmadığını yorumlayan Karadağ, mevduat faiz oranlarının tepe noktasını bulup bulmadığını da sorguluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 19:04 Güncelleme: 21.12.2023 - 19:25
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        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Borsa İstanbul eski Başkanı ve Oregon Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ oluyor. Merkez Bankası'nın ardı ardına yaptığı faiz artırımlarını değerlendiren Karadağ, bu durumun ekonomik aktörlere yansımasını ele alıyor ekonomide durgunluk tehlikesi yaratıp yaratmadığını değerlendiriyor. Yüzde 50 düzeyine çıkan mevduat faizlerinin borsa yatırımlarına etkisinin olup olmadığını yorumlayan Karadağ, mevduat faiz oranlarının tepe noktasını bulup bulmadığını da sorguluyor.

        BORSANIN YENİ ŞİRKETLERİ NE OLACAK?

        Borsa İstanbul'daki halka arzları ele alan Karadağ, neredeyse haftada bir olan halka arzların endekse etkisinin ne olduğunu açıklıyor. Karadağ, halka arzdan sonra piyasa değerleri hızla yükselen şirketleri de değerlendirerek bundan sonra bu gözde şirketlerin hisselerinin nasıl hareket edeceğine dair fikirlerini paylaşıyor.

        BORSADA YATIRIM SÜRESİ NE OLMALI?

        Yabancı yatırımcıların borsaya geri dönüşlerini de değerlendiren Karadağ, bunun hangi sektörleri ve hisseleri nasıl etkileyeceğini açıklıyor. Karadağ ayrıca yeni yatırımcılar için borsaya yatırımının nasıl yapılması gerektiğini ve minimum yatırım süresinin ne olması gerektiğini dile getiriyor.

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        #haberler
        #Borsa İstanbul
        #hisse
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