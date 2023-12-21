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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Fred'in kırmızı kartı için itiraz edecek - Zorbay Küçük'ün maç raporu ortaya çıktı - Fenerbahçe Haberleri

        Zorbay Küçük'ün maç sonu raporu ortaya çıktı

        Fenerbahçe'nin 4-3 kazandığı Kayserispor maçının uzatma dakikalarında Fred'e kırmızı kart gösteren karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün maç raporu ortaya çıktı. Fenerbahçe, PFDK'nın kararı belli olduktan sonra Tahkim Kurulu'na detaylı bir itiraz yapacak

        ahmetselimkul@haberturk.com
        Giriş: 21.12.2023 - 13:46 Güncelleme: 21.12.2023 - 13:56
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        Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'u 4-3 yendiği mücadelenin; 90+9. dakikasında Fred, 90+10. dakikada ise Mert Hakan Yandaş kırmızı kart gördü. Her iki futbolcu da ligin 18. haftasında oynanacak olan Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşerken, Fred'in gördüğü kart Fenerbahçe cephesinin tepkisini çekti.

        Habertürk Spor'un edindiği bilgilere göre; mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, maç sonu raporuna Fred'in "Why are you giving faul? F*cking stupid referee" dediğini yazdı.

        Brezilyalı futbolcunun ise Fenerbahçeli yetkililere kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili olarak sadece "This is stupid faul" dediğini aktardığı öğrenildi.

        Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun vereceği kararın ardından Tahkim Kurulu'na başvurma kararı aldı. Fred'in kırmızı kart gördüğü pozisyona itiraz edecek olacak sarı-lacivertlilerin başvuru dosyasına dudak okuma uzmanından alınacak olan raporun da ekleneceği öğrenildi.

        Fenerbahçe'nin itirazın ardından Tahkim'den gelecek olan karara göre; Fred'in derbide oynayıp oynamayacağı belli olacak.

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