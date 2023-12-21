Beşiktaş - Alanyaspor maçı CANLI YAYIN

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor.

STAT: Tüpraş Stadyumu

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Oxlade-Chamberlain, Semih, Muleka, Cenk

ALANYASPOR: Ertuğrul, Augusto, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Novais, Efecan, Yusuf.

Ligde oynadığı 15 mücadelenin 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'inde de mağlup olan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı.

Bu sezon sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan ve ligdeki son maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım taraftarı önünde galibiyet peşinde. Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet özlemine son oynadığı müsabakada İstanbulspor'u 1-0 yenerek son verdi. Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, 14 puanda bulunuyor.

REKLAM DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA Siyah-beyazlılarda 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan ve Tayfur Bingöl sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 18. haftada Atakaş Hatayspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 15. RANDEVU Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile 15. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan 14 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 31 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, sahasında Akdeniz temsilcisiyle yaptığı 7 mücadeleden de galip ayrıldı.