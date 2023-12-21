Avrupa Süper Ligi'nde yeni format açıklandı! Türk takımları...

UEFA: KARAR, SÜPER LİG'İN ONAYLANDIĞI ANLAMINA GELMEZ

Avrupa Adalet Divanı'nın bu kararının ardından UEFA'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Bu kararın, Avrupa Süper Ligi'nin onaylandığı veya doğrulandığı anlamına gelmediğini vurgulayan UEFA'nın açıklaması şu şekilde:

"Bu karar, sözde Süper Lig'in onaylanması ya da doğrulanması anlamına gelmemekte; daha ziyade UEFA'nın ön izin çerçevesindeki tarihsel bir eksikliği, Haziran 2022'de zaten fark edilmiş ve ele alınmış olan teknik bir hususu vurgulamaktadır. UEFA yeni kurallarının sağlamlığından ve özellikle de ilgili tüm Avrupa yasa ve yönetmeliklerine uygun olduğundan emindir.