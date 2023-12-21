Avrupa Süper Ligi'nde yeni format açıklandı! Türk takımları...
UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına karşı çıkması Avrupa Adalet Divanı tarafından 'özgürlüğe aykırı' hareket olarak kabul edildi. Bu gelişmenin ardından gözler 'Süper Lig' projesine çevrildi. Avrupa futbolunda milat olarak görülen yeni ligin formatı ortaya çıkarken Türk takımlarının da durumu da belli oldu. İşte Avrupa Süper Ligi hakkında merak edilenler ve detaylar...
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Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına karşı çıkmasının, rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı hareket olduğuna hükmetti. Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın, Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili mahkeme kararı hakkında yaptığı açıklamada, "FIFA ve UEFA kuralları, Süper Lig gibi yeni bir kulüpler arası futbol projesini önceden onaylarına tabi kılmaktadır. Ama, FIFA ve UEFA kurallarının; şeffaf, objektif, ayrımcılık yapmayan ve orantılı olmasıyla ilgili bir yapısı yok." denildi.
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Açıklamada, "FIFA ve UEFA'nın Süper Lig'in önceden onaylanmasına ilişkin kuralları, AB hukukuna aykırıdır." ifadesi kullanıldı. Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın Süper Lig kararının "rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı" olduğunu duyurdu.
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TÜRK TAKIMLARI İÇİN FLAŞ İDDİA
Avrupa Adalet Mahkemesi'nin verdiği kararın ardından yeniden kurulması gündeme gelen Avrupa Süper Ligi ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Türk kulüpleri, ciddi anlamda Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı planlıyor.
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İŞTE YENİ FORMAT
UEFA ve FIFA'nın rekabet hukukuna aykırı davrandığı yönünde karar alınmasının ardından Avrupa Süper Ligi'nin yeni formatı da duyuruldu.
Buna göre; proje, toplamda 64 takım ve 3 ayrı klasmandan oluşacak. Avrupa Süper Ligi'nde Yıldız, Altın ve Mavi isimli 3 klasman olacak. Bu klasmanlardan Yıldız ve Altın'da 16'şar takım, Mavi klasmanda ise 32 takım olacak ve 3 klasman arasında da yükselme ve düşme olacak. Öte yandan turnuvaya katılım, liyakat esaslı olacak.
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Bununla birlikte her takım bir sezon boyunca 7 iç saha ve 7 deplasman olmak üzere 14 maç yapacak. İlk aşaması lig usulüne göre oynanacak turnuvanın ikinci aşamasında play-off usulü uygulanacak.
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PREMIER LİG EKİPLERİ YOK
İngiltere Hükümeti'nden yapılan açıklamada, İngiliz ekiplerinin Süper Lig'e katılmasına izin verilmeyeceği açıklandı.
İşte yapılan açıklama: "Kulüplerin gelecekte benzer müsabakalara katılmasını engelleyecek mevzuatı yakında çıkaracağız."
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KABUL EDEN KULÜPLER
Öte yandan İspanyol basınından basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Porto, Benfica, PSV, Feyenoord, Anderlecht, Kızılyıldız ve İtalyan kulüpleri Süper Lig projesinin yeni haline katılmayı kabul etti.
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UEFA: KARAR, SÜPER LİG'İN ONAYLANDIĞI ANLAMINA GELMEZ
Avrupa Adalet Divanı'nın bu kararının ardından UEFA'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Bu kararın, Avrupa Süper Ligi'nin onaylandığı veya doğrulandığı anlamına gelmediğini vurgulayan UEFA'nın açıklaması şu şekilde:
"Bu karar, sözde Süper Lig'in onaylanması ya da doğrulanması anlamına gelmemekte; daha ziyade UEFA'nın ön izin çerçevesindeki tarihsel bir eksikliği, Haziran 2022'de zaten fark edilmiş ve ele alınmış olan teknik bir hususu vurgulamaktadır. UEFA yeni kurallarının sağlamlığından ve özellikle de ilgili tüm Avrupa yasa ve yönetmeliklerine uygun olduğundan emindir.
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UEFA, toplumun daha geniş çıkarlarına hizmet etmeye devam etmesini sağlayarak Avrupa futbol piramidini sürdürme konusundaki kararlılığını sürdürecek. Avrupa spor modelini ulusal dernekler, ligler, kulüpler, taraftarlar, oyuncular, antrenörler, AB kurumları, hükümetler ve ortaklarla birlikte şekillendirmeye devam edeceğiz. Taraftarların ve tüm paydaşların vazgeçilmez modeli olarak ilan ettikleri dayanışma temelli Avrupa futbol piramidinin, Avrupa ve ulusal yasalarla kopma tehlikesine karşı korunacağına inanıyoruz."
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FIFA'DAN KARARA TEPKİ!
FIFA, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Süper Lig'e ilişkin verdiği karara basın açıklamasıyla tepki gösterdi.
Yapılan açıklamada, "FIFA, tüzüğüne uygun olarak, sportif liyakate dayanan piramit yapısı ve rekabetçi denge ile mali dayanışma ilkeleri de dahil olmak üzere, sporun kendine özgü doğasına sıkı sıkıya inanmaktadır. Futbol, uzun ve başarılı geçmişini, FIFA'nın, konfederasyonların ve üye derneklerin, dünyadaki tüm futbol taraftarlarının yararı için gelecekte de desteklemeye devam edeceği yukarıda belirtilen ilkelere borçludur" denildi.
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BARCELONA KARARDAN MEMNUN
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine yönelik kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
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PEREZ: BU BİR ZAFER
Süper Lig'in kurucuları arasında yer alan Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, kararın ardından kulübün resmi sitesinden bir açıklama yayınladı. Perez yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Real Madrid olarak kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu kararın kapsamını inceleyeceğiz. İlk olarak, Avrupa futbolu artık bir tekel olmayacaktır. İkinci olarak, kulüpler kendi kaderlerinin efendisi olacaklar. Rekabetin teşvik edilmesinin kabul edildiğini görüyoruz. Bugün özgürlüğün, futbolun ve taraftarların Avrupası bir zafer kazanmıştır. Bugün hukuk ve özgürlük hakimdir. Futbol ve spor tarihi için büyük bir gün."
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REICHART: FUTBOL ARTIK ÖZGÜR KALDI
Karar üzerine konuşan Avrupa Süper Ligi CEO'su Bernd Reichart, "UEFA'nın tekeli bitti, futbol artık özgür kaldı. Kulüpler artık kendi kaderini belirlemekte özgür ve yaptırım tehlikeleri yok. Taraftarlara buradan duyuruyoruz; Avrupa Süper Ligi'nde tüm maçlar ücretsiz olacak. Kulüpler için ise gelirlerin tamamı garanti edilecek." ifadelerini kullandı.
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AVRUPA SÜPER LİGİ GİRİŞİMİ NASIL BAŞLADI?
İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı. İlk formata göre, 20 takımın yer alacağı ligin kurucusu 15 kulüp, organizasyonda kalıcı olarak kalacak, diğerleri ise liglerindeki başarı kriterlerine göre belirlenecekti.
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FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımın, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarılması, uluslararası maçlara oyuncu göndermesinin yasaklanması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı.
Yaşananların ardından konu, Avrupa Birliği Adalet Divanı'na kadar taşınmıştı.
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B.MÜNİH, A.MADRID VE M.UNITED, SÜPER LİG'İ İSTEMİYOR!
Avrupa Süper Ligi projesinde yer alıp yer almayacakları tartışılan kulüplerden Bayern Münih, Atletico Madrid ve Manchester United, Süper Lig'e kapıları kapattı. Kulüplerden yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:
Bayern Münih: Bayern için Avrupa Süper Ligi yolu kapalıdır! Bir kez daha çok açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz; UEFA çatısı altında olan organizasyonlara destek veriyoruz.
Manchester United: Bizim görüşümüz değişmedi. UEFA müsabakalarına katılmaya ve Avrupa futbolunun sürekli gelişimi konusunda ECA aracılığıyla UEFA, Premier League ve diğer kulüplerle olumlu işbirliğine tam olarak bağlıyız.
Atletico Madrid: Avrupa futbol ailesi Avrupa Süper Ligi'ni istemiyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya (Real Madrid ve Barselona hariç) vb. Süper Lig'i istemiyorlar. Avrupa futbolunun büyük ailesini korumaktan, yerel ligleri korumaktan ve bunlar aracılığıyla her sezon Avrupa müsabakalarına katılma hakkı elde etmekten yanayız.
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