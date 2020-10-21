Oyuncu, eşi Burak Özçivit'in kısa saçlı halini daha çok beğendiğini bir kez daha sözlerine ekledi.

Projelerle alakalı da konuşan Fahriye Evcen, "Görüşüyoruz ama hala kesin bir şey yok. Olsa mutlaka haberiniz olur" dedikten sonra aracına binerek, hızla oradan uzaklaştı.