"İNSANIN KANI DONUYOR!"

Antalya'da 6 ve 9 yaşındaki iki çocuğa, anneleri Merve A. ve üvey babaları Rahmi A. tarafından cinsel istismarda bulunulması, mahkeme sürecinde ise iki sanığın tahliye edilmeleri yurt genelinde büyük tepkiye neden olmuştu.

İkili, Türkiye'nin gündemine oturan Elmalı davasındaki mağdur çocukların yaşadıkları ile ilgili de konuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Fahriye Evcen, "İnsanın gerçekten kanı donuyor. Eminim ki gereken yapılacaktır" şeklinde konuştu.

"ÇOK KÖTÜ BİR DURUM"

Burak Özçivit ise, "İnşallah gereken yapılacak. Biz de onu bekliyoruz. Çok kötü bir durum" ifadelerini kullandı.