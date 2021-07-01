Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Fahriye Evcen ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Tatil öncesi oğulları Karan ile birlikte objektiflere yansıyan ikili, ilk olarak alışveriş merkezinin içinde bulunan mağazaları dolaştı.
Ardından Nişantaşı sokaklarına çıkarak tur atan Özçivit ve ailesi, bir restoranda yemek yedi. İki yaşındaki Karan, yorgunluğun etkisiyle uyurken, Evcen ile Özçivit ise uzun süre mekanda cep telefonlarıyla ilgilendi.
"BİRAZ NEFES ALALIM İSTEDİK"
Restoran çıkışı görüntülenen çift, tatil öncesi alışverişe çıktıklarını ifade etti. Sosyalleşmeyi özlediklerini belirten Burak Özçivit, "Biraz nefes alalım istedik" ifaedelerini kullandı.
"İNSANIN KANI DONUYOR!"
Antalya'da 6 ve 9 yaşındaki iki çocuğa, anneleri Merve A. ve üvey babaları Rahmi A. tarafından cinsel istismarda bulunulması, mahkeme sürecinde ise iki sanığın tahliye edilmeleri yurt genelinde büyük tepkiye neden olmuştu.
İkili, Türkiye'nin gündemine oturan Elmalı davasındaki mağdur çocukların yaşadıkları ile ilgili de konuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Fahriye Evcen, "İnsanın gerçekten kanı donuyor. Eminim ki gereken yapılacaktır" şeklinde konuştu.
"ÇOK KÖTÜ BİR DURUM"
Burak Özçivit ise, "İnşallah gereken yapılacak. Biz de onu bekliyoruz. Çok kötü bir durum" ifadelerini kullandı.
"KARAN İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"
Öte yandan 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan aşklarını evlenerek taçlandıran çiftten Fahriye Evcen, Burak Özçivit ile birlikteliğini ve oğlunu, "Mutlu bir aile tek temel prensibe dayanıyor; o da sevgi... Burak çok iyi bir baba. Şefkatli, ilgili, hassas... Empati yeteneği oğlumuz doğduktan sonra daha da arttı. Karan için en iyisini yapmak için çabalıyorum" sözleriyle anlatmıştı.
"ZAMAN ZAMAN ZORLANDIM"
Oyuncu, ardından, "Zaman zaman zorlandığım, uykusuz geceler geçirdiğim elbette oluyor. Anneler bilir; bazen saçını tarayacak vakit bile bulamazsın. Gündüzleri asla televizyon açmıyorum. Karan ile oyun oynuyorum. Onu izlerken dalıp, gidiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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